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18.05.2024 15:30 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 01:25 |
25
0

Динамо Киев – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2024, 01:25 |
25
0
Динамо Киев – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 18-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Александра Шовковского проиграла борьбу за «золото», а футболисты Юрия Вернидуба выиграл гонку за «бронзу». И все это случилось туром ранее. Хотя скорее правильно будет сказать, что от споров за третье место тактично отказался «Днепр-1» в пользу «Кривбасса», но это уже нюансы. Хозяевам уже нечего терять, гостям – также, а посему или красивый футбол на закуску, или риск утонуть в экспериментах с ротацией. Кто какой путь выберет?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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