В субботу, 18-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:30.

Команда Александра Шовковского проиграла борьбу за «золото», а футболисты Юрия Вернидуба выиграл гонку за «бронзу». И все это случилось туром ранее. Хотя скорее правильно будет сказать, что от споров за третье место тактично отказался «Днепр-1» в пользу «Кривбасса», но это уже нюансы. Хозяевам уже нечего терять, гостям – также, а посему или красивый футбол на закуску, или риск утонуть в экспериментах с ротацией. Кто какой путь выберет?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.