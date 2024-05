ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби покинет Брайтон в конце сезона. Кого возглавит?

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби покинет «Брайтон» после завершения сезона.

«Брайтон» официально сообщил, что матч 38-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» станет последним для экс-тренера «Шахтера» в клубе. Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с 2022 года и сумел впервые в истории вывести клуб в еврокубки, где «чайки» этого сезона дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби является единственным кандидатом на замену Томасу Тухелю на посту главного тренера «Баварии».

