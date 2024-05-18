ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби покинет Брайтон в конце сезона. Кого возглавит?
Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби покинет «Брайтон» после завершения сезона.
«Брайтон» официально сообщил, что матч 38-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» станет последним для экс-тренера «Шахтера» в клубе. Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с 2022 года и сумел впервые в истории вывести клуб в еврокубки, где «чайки» этого сезона дошли до 1/4 финала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Де Дзерби является единственным кандидатом на замену Томасу Тухелю на посту главного тренера «Баварии».
Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 18, 2024
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