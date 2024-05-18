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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби покинет Брайтон в конце сезона. Кого возглавит?
Англия
18 мая 2024, 18:00 |
2490
1

ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби покинет Брайтон в конце сезона. Кого возглавит?

Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон

18 мая 2024, 18:00 |
2490
1
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби покинет Брайтон в конце сезона. Кого возглавит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби покинет «Брайтон» после завершения сезона.

«Брайтон» официально сообщил, что матч 38-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» станет последним для экс-тренера «Шахтера» в клубе. Отмечается, что контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с 2022 года и сумел впервые в истории вывести клуб в еврокубки, где «чайки» этого сезона дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби является единственным кандидатом на замену Томасу Тухелю на посту главного тренера «Баварии».

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Роберто Де Дзерби отставка Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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