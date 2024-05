Стал известен главный претендент на пост тренера Баварии. Он работал в УПЛ

44-летний итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который возглавляет английский «Брайтон», сейчас является единственным кандидатом на замену Томасу Тухелю на посту главного тренера «Баварии».

Об этом сообщает паблик Bayern & Germany со ссылкой на Bild. По информации источника, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль уже провел встречу с Де Дзерби.

Если Роберто возглавит мюнхенский коллектив, то «Брайтон» получит 12 миллионов евро.

Других кандидатов у «Баварии» сейчас нет. Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Ральфом Рангником и Оливером Гласнером.

Ранее сообщалось, что Тухель якобы может остаться тренировать «Баварию», однако вскоре Томас опроверг эту информацию.

Роберто Де Дзерби работал в донецком «Шахтере» с 2021 по 2022 год. Именно из УПЛ он перебрался в АПЛ. Вместе с «горняками» итальянец завоевал Суперкубок Украины 2021.

