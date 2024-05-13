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  4. КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
Англия
13 мая 2024, 19:55 | Обновлено 13 мая 2024, 19:57
3270
25

КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»

Легендарный итальянец, очевидно, не ценит таланта своего соотечественника

13 мая 2024, 19:55 | Обновлено 13 мая 2024, 19:57
3270
25
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Бывший наставник «Милана», «Реала», «Ювентуса» и сборной Англии Фабио Капелло высказался по поводу таланта своего соотечественника Роберто Де Дзерби, который ныне работает в АПЛ с «Брайтоном», и которого пресса сватает летом в множество топ-клубов, среди которых есть и «россонери».

«Я бы определил Де Дзерби в третий сорт. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его спонсирует Гвардиола, но в этом году он десятый или одиннадцатый в турнирной таблице [с «Брайтоном» в АПЛ]. Что он выиграл в карьере? Посмотрим на его резюме: в Украине он выиграл всего один кубок [Суперкубок с «Шахтером» в 2021 году]».

«Он подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал, и имеет очень респектабельного спонсора, такого как Гвардиола. Однако до сих пор никто не проявил инициативу, несмотря на то, что его имя связано со скамейками ряда топ-клубов, а в «Брайтоне» у него есть пункт [отступные] в 15 миллионов: честно говоря, кажется, что это слишком много за тренера», – заявил 77-летний Капелло.

Ранее британские СМИ сообщали, что в «Брайтоне» определились с потенциальным преемником Де Дзерби, если итальянец летом все-таки покинет клуб.

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Фабио Капелло Роберто Де Дзерби Брайтон Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу тренеры выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: Calciomercato
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Комментарии 25
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bemes13928
Пусть Капелло расскажет сколько трофеев он выиграл со сборной Англии за 4 года)) Когда его назначали, английская пресса оргазмировала, какого подписали тренера, первосортного! В итоге не выиграл ничего, вносил раздрай в команду, использовал устаревшие схемы и наработки, ушел работать в парашу, причем в то время, когда та напала на Крым и Донбасс и там ничего не добился и был уволен. Оказывается, чтобы что-то выиграть, нужны соответствующие условия и игроки))
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+4
Stanislav Matusevych
Нарешті хтось це сказав. Де Дзербі - абсолютна посередність, тільки розпіарена сильно. Одна побудова гри на всі команди й будь-якого суперника, відсутність гнучкості. Може, ще матиме якусь спробу потренувати середняка топ-чемпіонатів, нічого з ним не досягне та піде тренувати улюблене Сассуоло у серії В.
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+2
AK.228
Це його думка, має право 
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+2
vitalii.vitalii
шо правда  то  правда
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+1
BekXan
Давно про це кажу носяться як дурень з торбою з ним який рік.А толку з нього нуль.Стукне йому 60 так і будуть казати який він талановитий нічого не вигравши.
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+1
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Fitness.sports
А кто из тренеров шахтаря после ухода достиг наибольшего успеха?
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+1
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COBA
А прізвище таки звучить гарно)
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+1
PUMA
Обиженные днонецкие шавки прибежали защищать "топ тренера"
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0
serhiy
Якщо Де Дзербі третього сорту то якого Пушич )
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0
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Gargantua
ну правду сказал
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0
Diesel
як би не було, не треба таке казати поза очі та в пресу.
хочеш щось сказати - скажи у вічі. 
не розумію таких людей
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0
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avk2307
Правду сказав. Я б ще додав, що саме під його керівництвом Шахтар не вийшов з групи ЛЧ нікуди напевно вперше за довгі часи. Потім Брайтон який потер підняв ближче до єврокубків опустив вниз на звичайне місце в середині таблиці АПЛ
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-1
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PUMA
Прям в десятку !
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-1
Lion
В капело какой-то сабовский синдром.....
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-2
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