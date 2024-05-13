КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»

Бывший наставник «Милана», «Реала», «Ювентуса» и сборной Англии Фабио Капелло высказался по поводу таланта своего соотечественника Роберто Де Дзерби, который ныне работает в АПЛ с «Брайтоном», и которого пресса сватает летом в множество топ-клубов, среди которых есть и «россонери».

«Я бы определил Де Дзерби в третий сорт. О нем много говорят как об одном из лучших тренеров, потому что его спонсирует Гвардиола, но в этом году он десятый или одиннадцатый в турнирной таблице [с «Брайтоном» в АПЛ]. Что он выиграл в карьере? Посмотрим на его резюме: в Украине он выиграл всего один кубок [Суперкубок с «Шахтером» в 2021 году]».

«Он подготовленный тренер, который отстаивает свои идеи, где бы он ни работал, и имеет очень респектабельного спонсора, такого как Гвардиола. Однако до сих пор никто не проявил инициативу, несмотря на то, что его имя связано со скамейками ряда топ-клубов, а в «Брайтоне» у него есть пункт [отступные] в 15 миллионов: честно говоря, кажется, что это слишком много за тренера», – заявил 77-летний Капелло.

Ранее британские СМИ сообщали, что в «Брайтоне» определились с потенциальным преемником Де Дзерби, если итальянец летом все-таки покинет клуб.