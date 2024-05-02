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  4. Брайтон нашел замену Де Дзерби. Это 37-летний экс-ассистент Сульшера в МЮ
Англия
02 мая 2024, 11:09 |
293
0

Брайтон нашел замену Де Дзерби. Это 37-летний экс-ассистент Сульшера в МЮ

Киран Маккенна нынче работает в Чемпионшипе с «Ипсвичем»

02 мая 2024, 11:09 |
293
0
Брайтон нашел замену Де Дзерби. Это 37-летний экс-ассистент Сульшера в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Маккенна

Руководство «Брайтона» попробует летом переманить к себе главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенну, если их нынешний «рулевой» Роберто Де Дзерби примет решение покинуть клуб.

«Чайки» реалистично оценивают ситуацию, и не хотят, чтобы решение итальянца застало их врасплох. По этой причине в «Брайтоне» уже сейчас подыскивают потенциального преемника для Де Дзерби, и кандидатура Маккенны видится клубу оптимальной.

37-летний Маккенна возглавляет «Ипсвич» с декабря 2021 года и имеет контракт до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне «трактористы» занимают второе место в турнирной таблице Чемпионшипа и близки к тому, чтобы оформить путевку в Премьер-лигу.

С 2018 по 2021 годы Маккенна исполнял функции одного из ассистентов Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

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Брайтон Ипсвич Роберто Де Дзерби назначение тренера Уле Гуннар Сульшер
Алексей Сливченко Источник: The Guardian
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