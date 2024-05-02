Брайтон нашел замену Де Дзерби. Это 37-летний экс-ассистент Сульшера в МЮ

Руководство «Брайтона» попробует летом переманить к себе главного тренера «Ипсвича» Кирана Маккенну, если их нынешний «рулевой» Роберто Де Дзерби примет решение покинуть клуб.

«Чайки» реалистично оценивают ситуацию, и не хотят, чтобы решение итальянца застало их врасплох. По этой причине в «Брайтоне» уже сейчас подыскивают потенциального преемника для Де Дзерби, и кандидатура Маккенны видится клубу оптимальной.

37-летний Маккенна возглавляет «Ипсвич» с декабря 2021 года и имеет контракт до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне «трактористы» занимают второе место в турнирной таблице Чемпионшипа и близки к тому, чтобы оформить путевку в Премьер-лигу.

С 2018 по 2021 годы Маккенна исполнял функции одного из ассистентов Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».