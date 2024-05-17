Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал слухи о том, что он может остаться в клубе:

«Это моя последняя пресс-конференция в роли главного тренера «Баварии». У нас были переговоры, но мы с руководством не достигли договоренности. Поэтому решение, принятое в феврале, остается в действии.

Отзывы последних недель стали основой для наших разговоров о том, чтобы продолжать сотрудничество... но мы не смогли достичь согласия. Я не буду называть причины».

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка в 33 матчах. В этом сезоне мюнхенцы впервые с кампании 2011/12 не станут чемпионами Германии.