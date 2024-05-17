Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией
Германия
17 мая 2024, 13:15 | Обновлено 17 мая 2024, 13:18
765
0

Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией

Немецкий специалист не останется тренером мюнхенского клуба

17 мая 2024, 13:15 | Обновлено 17 мая 2024, 13:18
765
0
Тухель поставил точку в истории относительно переговоров с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал слухи о том, что он может остаться в клубе:

«Это моя последняя пресс-конференция в роли главного тренера «Баварии». У нас были переговоры, но мы с руководством не достигли договоренности. Поэтому решение, принятое в феврале, остается в действии.

Отзывы последних недель стали основой для наших разговоров о том, чтобы продолжать сотрудничество... но мы не смогли достичь согласия. Я не буду называть причины».

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 72 очка в 33 матчах. В этом сезоне мюнхенцы впервые с кампании 2011/12 не станут чемпионами Германии.

По теме:
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Источник: Тухель близок к тому, чтобы остаться в Баварии на следующий сезон
Хоффенхайм – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Томас Тухель Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу отставка
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Бокс | 17 мая 2024, 06:31 7
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком
Фьюри признался, почему отказался проводить дуэль взглядов с Усиком

Бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории
Футбол | 17 мая 2024, 13:02 0
Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории
Не футболист. Леоненко выбрал лучшего спортсмена в истории

Бывший нападающий киевского «Динамо» увлекается Усэйном Болтом

Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Бокс | 16.05.2024, 13:59
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Футбол | 17.05.2024, 12:42
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Уже седьмой. Еще один клуб УПЛ получил бронирование от мобилизации
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17.05.2024, 05:51
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2024, 07:00 1
Хоккей
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
Ребров объявил состав сборной Украины на товарищеские матчи перед Евро-2024
16.05.2024, 17:00 120
Футбол
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 27
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
Минус Азаренко. Стали известны все полуфиналистки супертурнира в Риме
15.05.2024, 22:01 6
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 7
Футбол
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
Наглый Тайсон. Фьюри и Усик не провели дуэль взглядов. Что произошло?
16.05.2024, 22:31 10
Бокс
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
16.05.2024, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем