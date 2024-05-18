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Лига чемпионов
18 мая 2024, 19:29 |
3317
8

Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов

В финале главного еврокубка предстоит сыграть Тибо Куртуа

18 мая 2024, 19:29 |
3317
8
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По информации журналиста испанского издания Marca Хосе Луиса Санчеса, ворота «Реала» в решающем матче сезона на «Уэмбли» будет защищать бельгийский вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе. Последний матч в сезоне Лунин проведет завтра в Ла Лиге против «Вильярреала».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Комментарии 8
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Boodya
Що з цього приводу думає Карло...
Стало відомо...
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+1
Harun Bakircioğlu
Що сказав Карло?
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+1
Boodya
Джерело: Twitter
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0
Остап не Вишня
Вот и славно.  Нехай горой за наш Шахтёр стоит.   А если шо не так, то можно и обматюкать.
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0
Первый Среди Равных
Наприклад, коли новина про Роберто Карлоса, то треба писати не "Роберто Карлос прокоментував", а "колишній гравець клуба Луніна прокоментував". 
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0
Boodya
"В Луніна і Анчелотті відбувалась розмова, за обличчя, коли стало відомо, що..."
Ответить
0
Первый Среди Равных
обличчя сина Луніна, коли...
обличчя брата дружини Луніна, коли...
морда кота Луніна, коли.... 
Ответить
0
Gargantua
теперь еще несколько новостей:
обличчя Луніна коли...
обличчя дружини Луніна коли...
обличчя Куртуа коли...
Ответить
0
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