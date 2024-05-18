Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
В финале главного еврокубка предстоит сыграть Тибо Куртуа
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
По информации журналиста испанского издания Marca Хосе Луиса Санчеса, ворота «Реала» в решающем матче сезона на «Уэмбли» будет защищать бельгийский вратарь Тибо Куртуа, а Андрей Лунин останется в запасе. Последний матч в сезоне Лунин проведет завтра в Ла Лиге против «Вильярреала».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
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