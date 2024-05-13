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  4. Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
Испания
13 мая 2024, 01:25 |
683
0

Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ

Андрей ожидает решения Карло Анчелотти

13 мая 2024, 01:25 |
683
0
Лунин высказался о камбеке Куртуа и возможном выходе Тибо в финале ЛЧ
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа вернулся после травмы и уже успел сыграть в двух последних матчах Ла Лиги.

Украинский голкипер «галактикос» Андрей Лунин прокомментировал возвращение Куртуа в строй и отреагировал на его возможный выход в стартовом составе в финале Лиги чемпионов против «Боруссии Дортмунд».

«Я доволен своим сезоном. Это было много работы и жертв. Честно говоря, я рад за Куртуа, потому что я знаю, насколько он классный вратарь. Он восстановился после тяжелых травм, Тибо – один из лучших в мире, и я многому научился у него. Карло Анчелотти придется решить, кто из нас будет играть в финале ЛЧ, сейчас мы готовимся с большим энтузиазмом», – сказал Лунин.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Дмитро Олійник Источник: PlanetarealMadrid
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