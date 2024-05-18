Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин своей игрой в этом сезоне заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации журналиста El Chiringuito Эду Агирре, Лунин получал предложения по трансферу от итальянских грандов «Наполи» и «Милана» и от будущего соперника «Реала» в финале ЛЧ – дортмундской «Боруссии». Андрею предлагают большую плату, чем он сейчас получит в «Реале». Журналист также предположил, если Лунин решит уйти – то «Реал» может подписать Кейлора Наваса, который является легендой «Реала» и выиграл с клубом три Лиги чемпионов.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».