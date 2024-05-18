Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.

Андрей Лунин провел разговор с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Украинский вратарь сообщил наставнику, что для него выход Куртуа в старте против «Боруссии» не составит никаких проблем и не повлияет на решение продлить контракт с «Реалом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.