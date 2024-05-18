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  4. Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Испания
18 мая 2024, 01:11 |
678
0

Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ

Украинский вратарь готов продлить контракт с «Реалом»

18 мая 2024, 01:11 |
678
0
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.

Андрей Лунин провел разговор с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Украинский вратарь сообщил наставнику, что для него выход Куртуа в старте против «Боруссии» не составит никаких проблем и не повлияет на решение продлить контракт с «Реалом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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