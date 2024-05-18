Англия18 мая 2024, 11:22 |
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ВИДЕО. Слова Клоппа перед последним матчем в Ливерпуле
Немец готовится попрощаться с «Красными»
18 мая 2024, 11:22 |
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Завтра, 19 мая «Ливерпуль» в матче заключительного, 38-го тура АПЛ на «Энфилде» примет «Вулверхэмптон». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Для наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа этот матч станет прощальным на посту главного тренера «Красных», которых он возглавляет с осени 2015 года.
Вашему вниманию самое интересное с предматчевой пресс-конференции 56-летнего немецкого специалиста перед поединком с «Вулверхэмптоном»:
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