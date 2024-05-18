ВИДЕО. Слова Клоппа перед последним матчем в Ливерпуле

Завтра, 19 мая «Ливерпуль» в матче заключительного, 38-го тура АПЛ на «Энфилде» примет «Вулверхэмптон». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Для наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа этот матч станет прощальным на посту главного тренера «Красных», которых он возглавляет с осени 2015 года.

Вашему вниманию самое интересное с предматчевой пресс-конференции 56-летнего немецкого специалиста перед поединком с «Вулверхэмптоном»: