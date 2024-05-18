Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши арбитры не работали и не будут работать в еврокубках»

Состоялся матч чемпионата Украины между Динамо и Кривбассом. Киевляне на своем поле выиграли 3:1, игру оценил наставник гостей Юрий Вернидуб, который раскритиковал судейство.

«Ни Динамо уже ничего не надо, ни нам. Суди то, что есть. Момент с пенальти, офсайд Дибанго. Может, я слепой тогда. Есть же технологии уже... Я не понимаю таких ошибок. Как можно ждать, что украинские судьи будут работать в еврокубках? Никогда не судили и судить не будут там».

«Это уровень судейства, какая заангажированность? Команды работают, так вы тоже работайте».

«Проиграли 1:3, но нормально сыграли. Третье место? Кто рассчитывал, что Кривбасс будет третьим? Никто. Мы финишировали там, где хотели. И заслужили это в честной борьбе. Благодарен ребятам за этот шаг вперед», – сказал Вернидуб.

Матч турнирного значения не имел: Динамо финиширует на второй позиции, Кривбасс – на третьей.