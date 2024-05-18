Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши арбитры не работали и не будут работать в еврокубках»
Наставник остался недоволен работой арбитра
Состоялся матч чемпионата Украины между Динамо и Кривбассом. Киевляне на своем поле выиграли 3:1, игру оценил наставник гостей Юрий Вернидуб, который раскритиковал судейство.
«Ни Динамо уже ничего не надо, ни нам. Суди то, что есть. Момент с пенальти, офсайд Дибанго. Может, я слепой тогда. Есть же технологии уже... Я не понимаю таких ошибок. Как можно ждать, что украинские судьи будут работать в еврокубках? Никогда не судили и судить не будут там».
«Это уровень судейства, какая заангажированность? Команды работают, так вы тоже работайте».
«Проиграли 1:3, но нормально сыграли. Третье место? Кто рассчитывал, что Кривбасс будет третьим? Никто. Мы финишировали там, где хотели. И заслужили это в честной борьбе. Благодарен ребятам за этот шаг вперед», – сказал Вернидуб.
Матч турнирного значения не имел: Динамо финиширует на второй позиции, Кривбасс – на третьей.
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по моменту с офсайдом говорить не буду, так как линию никто не рисовал. Но если мне не изменяет память, там же атаку дали завершить и она не завершилась голом?
Кривбас в конце сезона явно сдал. И сегодня это было видно, хотя Динамо играло вполсилы а Кривбас был вполне себе накрученным.
нервозность Вернидуба понятна, но надо держать себя в руках.
Ну а офсайд згадувати так взагалі смішно, навіть якщо припустити, що його не було, так епізод дограти Попов м'яч вибив, які питання.
Вернидуб по ходу сам себе більше накручував під час матчу.