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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши арбитры не работали и не будут работать в еврокубках»
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 19:11 | Обновлено 18 мая 2024, 19:32
1919
16

Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши арбитры не работали и не будут работать в еврокубках»

Наставник остался недоволен работой арбитра

18 мая 2024, 19:11 | Обновлено 18 мая 2024, 19:32
1919
16
Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши арбитры не работали и не будут работать в еврокубках»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Состоялся матч чемпионата Украины между Динамо и Кривбассом. Киевляне на своем поле выиграли 3:1, игру оценил наставник гостей Юрий Вернидуб, который раскритиковал судейство.

«Ни Динамо уже ничего не надо, ни нам. Суди то, что есть. Момент с пенальти, офсайд Дибанго. Может, я слепой тогда. Есть же технологии уже... Я не понимаю таких ошибок. Как можно ждать, что украинские судьи будут работать в еврокубках? Никогда не судили и судить не будут там».

«Это уровень судейства, какая заангажированность? Команды работают, так вы тоже работайте».

«Проиграли 1:3, но нормально сыграли. Третье место? Кто рассчитывал, что Кривбасс будет третьим? Никто. Мы финишировали там, где хотели. И заслужили это в честной борьбе. Благодарен ребятам за этот шаг вперед», – сказал Вернидуб.

Матч турнирного значения не имел: Динамо финиширует на второй позиции, Кривбасс – на третьей.

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: FootballHub
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Комментарии 16
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shoko
По пенальті -смішний)) але як кажуть -"підстави були у арбітра". В серйозних лігах таке б пенальті не дали, але для ліг другого ешелону - це пенальті. Тут справа у іншому, якщо у вас усю оборону з центра поля один суперник майже пішки проходить і забиває - то може щось не так у вашій консерваторії? і 2 і 3 м'яч - це показник гри Кривбасу у захисті на протязі усього сезону. І більш над цим, можливо, Вернидубу необхідно думати.
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+3
Kinelan
Тур не тур, якщо Вернидуб не згадає про суддів))). А так якщо він не в курсі, то наші судді і Лігу Чемпіонів судили цього року)))
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+2
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Болела
Динамо сильніше і заслужило на перемогу, але пенальті такий собі, якщо чесно. Там авторитет Ярмоленка мабуть ще зіграв.
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+2
Gargantua
если Вернидуб считает, что в моменте с падением Яромленко не было пенальти, то он просто не знает правила. Он на весь стадион кричал, что "защитник поставил корпус". Но "поставил корпус" работает только если защитник движется к мячу и опережает форварда. В данном случае у Стецькова не было намерения играть в мяч. Ярмоленко мяч прокинул а Стецьков выбежал наперерез и просто сбил Ярмоленко с ног. Дело было в штрафной - это чистый пенальти.
по моменту с офсайдом говорить не буду, так как линию никто не рисовал. Но если мне не изменяет память, там же атаку дали завершить и она не завершилась голом?
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+1
ZANREGENT1993
А в следующем сезоне будет ещё веселее. Там Мирон Богданович присоединится и владелец Ингульца.
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0
Sashko57
Прав на все 100%.
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0
Остап не Вишня
Казалось что Вернидуб выскочит на поле.))
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0
Aries2005
Але ж там реально не було офсайду
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0
vbrjkf
Все по ділу... Козик сьогодні "накосячив" добре  
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0
Gargantua
третье поражение подряд
Кривбас в конце сезона явно сдал. И сегодня это было видно, хотя Динамо играло вполсилы а Кривбас был вполне себе накрученным.
нервозность Вернидуба понятна, но надо держать себя в руках.
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-1
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sahka1981
Фол був коли дали пенальті, там без варіантів, захисник помилився, що в штрафний сфолив.
Ну а офсайд згадувати так взагалі смішно, навіть якщо припустити, що його не було, так епізод дограти  Попов м'яч вибив, які питання.
Вернидуб по ходу сам себе більше накручував під час матчу.
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-1
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