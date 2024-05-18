СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая

В субботу, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Динамо Киев – Кривбасс

1.63 – 4.10 – 5.75

16:30 Байер – Аугсбург

1.30 – 7.06 – 9.70

21:45 Торино – Милан

2.82 – 3.34 – 2.78

КИБЕРСПОРТ

12:30 Fnatic – GamerLegion

1.48 – 2.67

21:30 Team Liquid – OG

1.43 – 2.91