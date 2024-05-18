Другие новости18 мая 2024, 02:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
18 мая 2024, 02:02 |
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В субботу, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Динамо Киев – Кривбасс
16:30 Байер – Аугсбург
21:45 Торино – Милан
КИБЕРСПОРТ
12:30 Fnatic – GamerLegion
21:30 Team Liquid – OG
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