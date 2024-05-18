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18 мая 2024, 02:02 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 мая 2024, 02:02 |
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Динамо Киев – Кривбасс

Ggbet 1.63 – 4.10 – 5.75

16:30 Байер – Аугсбург

Ggbet 1.30 – 7.06 – 9.70

21:45 Торино – Милан

Ggbet 2.82 – 3.34 – 2.78

КИБЕРСПОРТ

12:30 Fnatic – GamerLegion

Ggbet 1.48 – 2.67

21:30 Team Liquid – OG

Ggbet 1.43 – 2.91

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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