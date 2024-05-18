Ротань объявил заявку Олимпийской сборной Украины на турнир во Франции

В период с 30 мая по 17 июня олимпийская сборная Украины проведет учебно-тренировочный сбор и примет участие в международном турнире Мориса Ревелло во Франции. Данный турнир будет предшествовать Олимпийским играм. Соперниками сборной будут Индонезия, Италия, Панама и Япония.

Главный тренер команды Руслан Ротань обнародовал состав сборной на этот турнир, а также назвал семерых исполнителей, которые попали в резервный список.

Состав олимпийской сборной Украины



Вратари: Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Константин Вивчаренко, Тарас Михавко (оба — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Александр Мартынюк, Даниил Скорко (оба — «Александрия»), Алексей Сыч, Роман Дидык, Богдан Слюбик, Виталий Роман (все - «Рух» Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия), Иван Желизко, Максим Хлань (оба — «Лехия», Польша), Максим Кучерявый («Сент-Джонстон», Шотландия), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба — «Днепр-1» Днепр), Назар Волошин («Динамо» Киев), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев (оба — «Александрия»), Олег Федор, Илья Квасница (оба — «Рух» Львов), Максим Брагару («Черноморец» Одесса).

Нападающие: Игорь Краснопир («Оболонь» Киев), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Иван Нестеренко («Ворскла» Полтава), Артем Смоляков («Полесье» Житомир), Максим Дячук, Матвей Пономаренко (оба — «Динамо» Киев), Артем Шулянский («Александрия»), Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).