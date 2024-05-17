Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Бывший главный тренер сборной Украины рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера боксера
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как могла бы сложиться футбольная карьера известного украинского боксера Александра Усика:
«Задним числом трудно сказать, мог бы Усик стать футболистом. Усик – прекрасный боксер, чемпион мира, но я не знаю, какой он футболист. Сейчас он уже точно не сможет заиграть в футбол на высоком уровне, хотя и подписал контракт с Полесьем. Его время, как и Милевского, уже прошло.
Сильные стороны Усика как футболиста? Честно, не знаю, потому что не видел, как он играл даже за Полесье. Понятно, что с физикой у него проблем нет, а как там дальше... Если бы Усик подавал хорошие надежды в футболе в юности, думаю, он бы продолжил играть. Если он выбрал бокс, то это его вид спорта. Что говорить, если Саша – непобежденный чемпион мира!».
Ранее Йожеф Сабо дал прогноз на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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