ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Легендарные украинские спортсмены сделали общую фотографию
В прошлом легендарный украинский футболист, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко приехал в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать своего соотечественника, боксера Александра Усика, накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.
Шевченко опубликовал совместную фотографию с Александром и подписью: «Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Александр, вся Украина с тобой!»
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
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