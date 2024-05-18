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  4. ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 15:18 |
1166
1

ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика

Легендарные украинские спортсмены сделали общую фотографию

18 мая 2024, 15:18 |
1166
1
ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика
Instagram. Александр Усик и Андрей Шевченко

В прошлом легендарный украинский футболист, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко приехал в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать своего соотечественника, боксера Александра Усика, накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

Шевченко опубликовал совместную фотографию с Александром и подписью: «Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Александр, вся Украина с тобой!»

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика

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Александр Шевченко Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри фото
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Lesia ROMAN
Вся Україна в Україні! 
А з 18 травня так взагалі почався розподіл на Українців по сорту...Хоча це вже раніше почалося...
Є дві категорії..
Заброньовані( ті хто має право на життя згідно Конституції) та всі інші.....
Усіку звичайно перемоги 
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