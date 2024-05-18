В прошлом легендарный украинский футболист, а ныне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко приехал в Саудовскую Аравию, чтобы поддержать своего соотечественника, боксера Александра Усика, накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри.

Шевченко опубликовал совместную фотографию с Александром и подписью: «Сегодня поддерживаем в Рияде нашего Чемпиона. Александр, вся Украина с тобой!»

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

ФОТО. «Вся Украина с тобой». Шевченко приехал поддержать Усика