В воскресенье, 19 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и «Колос». Закарпатский клуб отчаянно пытается избежать прямого вылета в Первую лигу, а ковалевцы пытаются не попасть в зону переходных матчей.

Минай

Закарпатский клуб продолжает находится в зоне вылета, но его положение не кажется безысходным, как это было после окончания осенней части чемпионата. От зоны переходных матчей минайцев отделяют всего два очка, и в домашнем поединке с «Колосом» команде Желько Любеновича крайне необходимо брать максимум. В последнем туре закарпатцев ждет выездная встреча с «Кривбассом», и там сложно будет зацепиться за приемлемый результат, даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации у соперников.

В предыдущем своем матче минайцы в драматической концовке с примесью скандальности вырвали победу в Полтаве у «Ворсклы». Желько Любенович был назван лучшим тренером по итогам прошлого тура. «У нас еще есть шанс остаться в УПЛ и я говорил, что мы будем биться до последнего. Ребята это показали, и в двух оставшихся турах будет так же», - отметил наставник закарпатской команды. В предстоящем поединке «Минаю» не поможет дисквалифицированный защитник Сергей Петько.

Колос

Ковалевский клуб от зоны переходных матчей отделяют три очка. Команда из Киевской области проиграла три предыдущих матча с общей разницей мячей 1:9. Игрой «Колоса» в этих встречах руководил Александр Поздеев, который, несмотря на неудовлетворительный результат, был утвержден на должность главного тренера команды. «Вектор меняется, это путь тернистый. Каких-либо конкретных задач не было. У нас есть своя личная задача – побеждать. С этим есть большие проблемы. Пытаемся это исправить, и в дальнейшем – это наша главная цель: побеждать, побеждать, побеждать», - отметил новый коуч «Колоса».

Большие проблемы в текущем сезоне ковалевцы испытывают с атакующей линией: в 28 матчах «Колос» забил всего 19 голов. При этом защита команды является весьма надежной. Точнее, являлась. Именно до начала уже упоминавшейся серии из трех поражений ковалевцы в графе пропущенных мячей имели наименьший показатель. В предстоящем поединке с «Минаем» своим партнерам из-за перебора желтых карточек не сможет помочь форвард Антон Салабай.

Статистика встреч

Команды провели между собой семь очных дуэлей, в которых было зафиксировано четыре ничьи. «Колос» одержал 2 победы, а закарпатцы всего раз обыгрывали ковалевцев. В первом круге нынешнего чемпионата «Колос» обыграл минайцев со счетом 2:0. В первом тайме результативными ударами отметились Милько и Бурда.

Прогноз на противостояние

Минайцам крайне необходима победа, и на домашнем стадионе они приложат максимум усилий для достижения приемлемого результата. Ковалевцам также нужны очки, но в данный момент команда находится на спаде. Нашим прогнозом будет победа подопечных Любеновича.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Кемкин, Скиба, Чуев, Дмитрук, Прокопчук, Вакула, Немчанинов, Витенчук, Кораблин , Ременяк, Устименко.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Топалов, Демченко, Ориховский, Ильин, Рангел, Велетень.

19 мая, воскресенье