УПЛ онлайн. 29 тур. Текстовая трансляция матчей

Наступил тот момент в текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги, когда в последних двух турах будут играть решающие матчи и поединки будут проходить параллельно, чтобы конкуренты не знали положения дел в матчах друг друга.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Правда, параллельно состоятся не восемь матчей 29 тура, а шесть – матч «Динамо» – «Кривбасс» (3:1) (клубы уже заняли соответственно второе и третье место в таблице) был Премьер-лигой назначен на субботу, а игра ЛНЗ – «Заря» начнется в 13:00 (командам тоже в турнирном плане ничего не нужно).

Другие матчи начнутся одновременно в воскресенье, 19 мая, в 15:30. По их итогам мы уже можем узнать, кто попадет в еврокубки («Днепр-1», «Рух» или «Полесье»), а кто вылетит (здесь есть несколько конкурентов). Однако вполне возможен вариант, что на эти вопросы ответит только 30 тур.

ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

ЛНЗ – Заря. Текстова трансляция

Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Минай – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ворскла – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию шести поединков 29 тура в украинской версии этой новости.