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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 21:11 | Обновлено 18 мая 2024, 21:28
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УПЛ онлайн. 29 тур. Текстовая трансляция матчей

Следите за текстовой трансляцией поединков 29 тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2024, 21:11 | Обновлено 18 мая 2024, 21:28
125
0
УПЛ онлайн. 29 тур. Текстовая трансляция матчей
УПЛ

Наступил тот момент в текущем розыгрыше Украинской Премьер-лиги, когда в последних двух турах будут играть решающие матчи и поединки будут проходить параллельно, чтобы конкуренты не знали положения дел в матчах друг друга.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Правда, параллельно состоятся не восемь матчей 29 тура, а шесть – матч «Динамо» – «Кривбасс» (3:1) (клубы уже заняли соответственно второе и третье место в таблице) был Премьер-лигой назначен на субботу, а игра ЛНЗ – «Заря» начнется в 13:00 (командам тоже в турнирном плане ничего не нужно).

Другие матчи начнутся одновременно в воскресенье, 19 мая, в 15:30. По их итогам мы уже можем узнать, кто попадет в еврокубки («Днепр-1», «Рух» или «Полесье»), а кто вылетит (здесь есть несколько конкурентов). Однако вполне возможен вариант, что на эти вопросы ответит только 30 тур.

ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

ЛНЗ – Заря. Текстова трансляция

Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Минай – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ворскла – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию шести поединков 29 тура в украинской версии этой новости.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы текстовая трансляция Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс Металлист 1925 Полесье Житомир Минай Колос Ковалевка Минай - Колос Верес Ровно Александрия Верес - Александрия Ворскла Полтава Оболонь Киев Рух Львов Черноморец Одесса Рух - Черноморец Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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