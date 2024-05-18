В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором отношения выяснят ровенский «Верес» и «Александрия». Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Верес

Ровенский «Верес» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице украинского чемпионата. У ровенчан в активе 24 очка – 5 побед, 9 ничьих, 14 поражений.

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Теоретически «Верес» еще может опередить «Колос» (29 пунктов), который идет на 12 месте, которое обеспечит сохранение места в УПЛ на будущий сезон. Более реальным видится финиш команды в зоне стыковых матчей (13 и 14-я позиции).

В пяти последних матчей ровенчане добились одной победы («Минай» - 3:1 дома), 2 раза сыграли вничью («Днепр-1» - 1:1 дома, «Заря» - 1:1 на выезде) и дважды проиграли («Рух» - 1:3 во Львове, «Динамо» - 0:3 в Киеве).

Александрия

«Александрия» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место. В 27 матчах команда набрала 30 очков – 7 побед, 9 ничьих, 12 поражений.

В гости к «Вересу» подопечные Руслана Ротаня приедут с серией из трех матчей без поражений. 21 апреля они проиграли дома ЛНЗ со счетом 1:2. За этим у команды последовали ничьи в матчах с «Колосом» (0:0 на выезде) и «Рухом» (2:2 дома). В предыдущем туре «Александрия» в родных стенах обыграла «Днепр-1» со счетом 1:0.

Статистика матчей

В матче первого круга нынешнего сезона «Александрия» на своем поле обыграла «Верес» со счетом 1:0.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Ющишин – Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Клец, Кучеров, Дахновский, Вл. Шарай, Яго Сикейра, Гайдучик.

«Александрия»: Шевченко – Скорко, Кравченко, Копына, Мартынюк, Шостак, Михайленко, Кулаковский, Костышин, Калитвинцев, Ковалец.

Прогноз на противостояние

«Верес», согласно мнению экспертов, будет иметь в матче небольшой перевес и этим он должен воспользоваться. Силы команд, по сути, равны, но у ровенского коллектива будут в активе родные стены. Это немаловажный фактор и он сыграет свою позитивную роли. От «Вереса» стоит ожидать минимальной победы. Не больше.

19 мая, воскресенье