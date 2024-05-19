Два пенальти и два гола-красавца. Верес и Александрия сыграли вничью
Команды в жесткой борьбе поделили очки
В воскресенье, 19 мая, состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором встретились ровенский «Верес» и ФК «Александрия».
Украинская Премьер-лига. 29 тур.
«Верес» – «Александрия» – 2:2
Голы: Дахновский (20), Морозко (23) – Михайленко (12, пенальти, 79, пенальти).
Предупреждения: Ющишин (12), Шастал (32), Морозко (75), Смиян (76) – Кампос (22), Мартынюк (74).
«Верес»: Ющишин (Когут, 29) – Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смиян – Кучеров, Клец (Шарай В., 42), Яго – Шастал, Дахновский (Банада, 72), Гайдучик (Мрвальевич, 72).
«Александрия»: Шевченко М. – Скорко, Мартынюк, Кампос (Кравченко, 46), Копына – Ковалец, Сигеев, Безерра (Джевани, 55), Шостак (Де, 46), Михайленко – Костышин (Погорелый, 66).
Арбитр: Александр Каленов (Львов).
Стадион: «Авангард» (Ровно).
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