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Чемпионат Украины
Верес
19.05.2024 15:30 – FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 17:35 | Обновлено 19 мая 2024, 17:51
328
0

Два пенальти и два гола-красавца. Верес и Александрия сыграли вничью

Команды в жесткой борьбе поделили очки

19 мая 2024, 17:35 | Обновлено 19 мая 2024, 17:51
328
0
Два пенальти и два гола-красавца. Верес и Александрия сыграли вничью
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоялся матч 29-го тура Украинской Премьер–лиги, в котором встретились ровенский «Верес» и ФК «Александрия».

Украинская Премьер-лига. 29 тур.

«Верес» – «Александрия» – 2:2

Голы: Дахновский (20), Морозко (23) – Михайленко (12, пенальти, 79, пенальти).

Предупреждения: Ющишин (12), Шастал (32), Морозко (75), Смиян (76) – Кампос (22), Мартынюк (74).

«Верес»: Ющишин (Когут, 29) – Морозко, Курко, Жулио Сезар, Смиян – Кучеров, Клец (Шарай В., 42), Яго – Шастал, Дахновский (Банада, 72), Гайдучик (Мрвальевич, 72).

«Александрия»: Шевченко М. – Скорко, Мартынюк, Кампос (Кравченко, 46), Копына – Ковалец, Сигеев, Безерра (Джевани, 55), Шостак (Де, 46), Михайленко – Костышин (Погорелый, 66).

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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