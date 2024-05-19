19.05.2024 15:30 – FT 2 : 2
Украина. Премьер лига19 мая 2024, 23:39 | Обновлено 20 мая 2024, 00:08
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Верес – Александрия – 2:2. Ровно – в борьбе за выживание. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ
19 мая 2024, 23:39 | Обновлено 20 мая 2024, 00:08
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19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Верес и Александрия (2:2)
Команда из Ровно ведет отчаянную борьбу за выживание.
УПЛ. 29-й тур, 19 мая
Верес – Александрия – 2:2
Голы: Дахновский, 19, Морозко, 23 – Михайленко, 12 (пен), 79 (пен)
Видео гола и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Михайленко (Александрия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Верес).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Михайленко (Александрия).
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