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Верес
19.05.2024 15:30 – FT 2 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 23:39 | Обновлено 20 мая 2024, 00:08
49
0

Верес – Александрия – 2:2. Ровно – в борьбе за выживание. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ

19 мая 2024, 23:39 | Обновлено 20 мая 2024, 00:08
49
0
Верес – Александрия – 2:2. Ровно – в борьбе за выживание. Видео голов
УПЛ

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Верес и Александрия (2:2)

Команда из Ровно ведет отчаянную борьбу за выживание.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Верес – Александрия – 2:2

Голы: Дахновский, 19, Морозко, 23 – Михайленко, 12 (пен), 79 (пен)

Видео гола и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Михайленко (Александрия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Морозко (Верес).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Михайленко (Александрия).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия видео голов и обзор Николай Михайленко пенальти Виталий Дахновский Евгений Морозко
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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