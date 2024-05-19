Днепр-1 – Шахтер – 1:1. Многострадальный ничейный матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ 2023/24
19 мая состоялся центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».
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Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Игра завершилась со счетом 1:1.
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УПЛ. 29-й тур. 19 мая
Днепр-1 – Шахтер – 1:1
Голы: Филиппов, 10 – Марлон Гомес, 44
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:1 Марлон Гомес, 44 мин.
🧡 Марлон Гомес зрівнює рахунок у Дніпрі! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 19, 2024
Гол півзахисника «Шахтаря» в матчі 🆚 «Дніпро-1».#Shakhtar #Дніпро1Шахтар pic.twitter.com/GPy4VYmWwi
События матча
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