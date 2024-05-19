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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.05.2024 15:30 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 20:24 | Обновлено 19 мая 2024, 20:32
7143
0

Днепр-1 – Шахтер – 1:1. Многострадальный ничейный матч. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 29-го тура УПЛ 2023/24

19 мая 2024, 20:24 | Обновлено 19 мая 2024, 20:32
7143
0
Днепр-1 – Шахтер – 1:1. Многострадальный ничейный матч. Видео голов и обзор
ФК Днепр-1

19 мая состоялся центральный матч 29-го тура УПЛ 2023/24 между командами «Днепр-1» и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Игра завершилась со счетом 1:1.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ. 29-й тур. 19 мая

Днепр-1 – Шахтер – 1:1

Голы: Филиппов, 10 – Марлон Гомес, 44

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:1 Марлон Гомес, 44 мин.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Филиппов Марлон Гомес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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