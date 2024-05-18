Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
19.05.2024 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 22:52 | Обновлено 18 мая 2024, 23:05
161
0

Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Горняки уже чемпионы. Днепровским футболистам еще надо бороться за 4 место

18 мая 2024, 22:52 | Обновлено 18 мая 2024, 23:05
161
0
Днепр-1 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

В 29-м туре украинской Премьер-Лиги «Днепр-1» будет принимать «Шахтер». Если подопечные Марино Пушича уже решили все свои турнирные задачи, то днепровской команде еще предстоит доказать свои претензии на 4 место, которое гарантирует участие в еврокубковом турнире нынешней осенью.

Днепр-1

На финише сезона коллектив Юрия Максимова заметно притормозил. В пяти последних матчах одержана только одна победа при двух ничьих и двух поражениях. Такое расточительство в очках не позволило «Днепру-1» стать призером чемпионата, однако шансы на четвертое место и участие в еврокубке нынешней осенью еще остаются.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Другое дело, насколько хотят сами днепровские футболисты остаться в квартете сильнейших? Судя по матчу предыдущего тура в Александрии, не очень. Об этом свидетельствует не только итоговый счет (поражение 0:1), но и сама игра гостей. За весь матч с «Александрией» днепряне только 3 (!) раза ударили по воротам соперников, в том числе один раз в створ ворот. И это в поединке с командой, которая весь сезон находится в нижней части турнирной таблицы. Конечно, с такими показателями думать о еврокубках «Днепру-1» не приходится.

Понятно, что на данный момент еще далеки от своей формы лидеры команды Александр Пихаленок и Александр Филиппов, которые много времени лечили свои травмы и только-только появились в основном составе. Но ведь есть другие футболисты, способные взять роль лидера на себя. Увы, в самый ответственный момент этого не произошло.

Посмотрим, возможно в матче с чемпионами у игроков «Днепра-1» будет другой настрой. Тогда нас ожидает интересный и увлекательный футбол с непредсказуемым результатом.

Шахтер

Горняки весеннюю часть турнира провели просто великолепно. Они не только не проиграли ни одного матча, но и не потеряли ни одного очка (матч второго круга с «Александрией», завершившийся вничью 0:0, но затем решением Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ счет в нем был изменен на 3:0 в пользу «Шахтера», вынесем за скобки).

Подопечные Марино Пушича заметно прибавили во второй половине сезона и, как итог, сделали «золотой» дубль – заняли первое место в Премьер-Лиге, а в середине этой недели еще и победили полтавскую «Ворсклу» 2:1 в финальном матче Кубка Украины.

Есть ли еще у «Шахтера» мотивация? Наверняка есть. Продолжается рекордная победная серия в чемпионате, которая уже насчитывает 15 матчей подряд. Да и к тому же не к лицу новоиспеченным чемпионам на минорной ноте завершать успешный сезон. Поэтому даже если тренерский штаб проведен некоторую ротацию состава, горняки все равно будут играть только на победу.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники ранее встречались 8 раз и ни разу не играли вничью. 6 побед у «Шахтера», дважды успеха добивался «Днепр-1». Причем именно в матче первого круга нынешнего чемпионата днепряне сумели нанести поражение горнякам на «Арене Львов» со счетом 3:1. Тогда в составе победителей отличились Сарапий, Гуцуляк и Леднев, а у хозяев поля гол забил Сикан.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Пасич, Мирошниченко, Горбунов, Бабенко, Пихаленок, Очеретько, Леднев, Гуцуляк

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Марлон, Кевин, Швед, Траоре,

Прогноз на противостояние:

Матч будет иметь турнирное значение только для одной команды, но горняки вряд ли согласятся быть статистами. Поэтому игра должна получиться интересной и предположим, что победит «Шахтер» 2:1.

19 мая, воскресенье

«Днепр-1» – «Шахтер»
Днепр. Стадион «Днепр-Арена». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДНЕПР-1 - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:2
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-арбитр ФИФА оценил назначение пенальти в матче Динамо – Кривбасс
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
Тренер Левого берега: Наказали Карпаты. Теперь – переходные матчи за УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер Донецк Днепр-1 - Шахтер прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18 мая 2024, 22:47 5
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Бокс | 18 мая 2024, 10:25 0
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко

Оба посетят поединок Усик – Фьюри

Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Теннис | 18.05.2024, 19:37
Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Свёнтек разобралась с Соболенко, в третий раз выиграв турнир в Риме
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Футбол | 18.05.2024, 06:55
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира
Футбол | 18.05.2024, 21:55
Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира
Реал кроме Мбаппе готовит еще один трансфер звездного чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
18.05.2024, 07:33 8
Футбол
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
17.05.2024, 13:46 7
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
18.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
17.05.2024, 14:54 2
Футбол
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
18.05.2024, 00:42 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вопрос только в том, продержится ли Усик 12 раундов»
17.05.2024, 11:20 7
Футбол
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
Не только Мбаппе. Еще семь звезд, которые нынешним летом сменят прописку
17.05.2024, 11:48 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем