В 29-м туре украинской Премьер-Лиги «Днепр-1» будет принимать «Шахтер». Если подопечные Марино Пушича уже решили все свои турнирные задачи, то днепровской команде еще предстоит доказать свои претензии на 4 место, которое гарантирует участие в еврокубковом турнире нынешней осенью.

Днепр-1

На финише сезона коллектив Юрия Максимова заметно притормозил. В пяти последних матчах одержана только одна победа при двух ничьих и двух поражениях. Такое расточительство в очках не позволило «Днепру-1» стать призером чемпионата, однако шансы на четвертое место и участие в еврокубке нынешней осенью еще остаются.

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Другое дело, насколько хотят сами днепровские футболисты остаться в квартете сильнейших? Судя по матчу предыдущего тура в Александрии, не очень. Об этом свидетельствует не только итоговый счет (поражение 0:1), но и сама игра гостей. За весь матч с «Александрией» днепряне только 3 (!) раза ударили по воротам соперников, в том числе один раз в створ ворот. И это в поединке с командой, которая весь сезон находится в нижней части турнирной таблицы. Конечно, с такими показателями думать о еврокубках «Днепру-1» не приходится.

Понятно, что на данный момент еще далеки от своей формы лидеры команды Александр Пихаленок и Александр Филиппов, которые много времени лечили свои травмы и только-только появились в основном составе. Но ведь есть другие футболисты, способные взять роль лидера на себя. Увы, в самый ответственный момент этого не произошло.

Посмотрим, возможно в матче с чемпионами у игроков «Днепра-1» будет другой настрой. Тогда нас ожидает интересный и увлекательный футбол с непредсказуемым результатом.

Шахтер

Горняки весеннюю часть турнира провели просто великолепно. Они не только не проиграли ни одного матча, но и не потеряли ни одного очка (матч второго круга с «Александрией», завершившийся вничью 0:0, но затем решением Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ счет в нем был изменен на 3:0 в пользу «Шахтера», вынесем за скобки).

Подопечные Марино Пушича заметно прибавили во второй половине сезона и, как итог, сделали «золотой» дубль – заняли первое место в Премьер-Лиге, а в середине этой недели еще и победили полтавскую «Ворсклу» 2:1 в финальном матче Кубка Украины.

Есть ли еще у «Шахтера» мотивация? Наверняка есть. Продолжается рекордная победная серия в чемпионате, которая уже насчитывает 15 матчей подряд. Да и к тому же не к лицу новоиспеченным чемпионам на минорной ноте завершать успешный сезон. Поэтому даже если тренерский штаб проведен некоторую ротацию состава, горняки все равно будут играть только на победу.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники ранее встречались 8 раз и ни разу не играли вничью. 6 побед у «Шахтера», дважды успеха добивался «Днепр-1». Причем именно в матче первого круга нынешнего чемпионата днепряне сумели нанести поражение горнякам на «Арене Львов» со счетом 3:1. Тогда в составе победителей отличились Сарапий, Гуцуляк и Леднев, а у хозяев поля гол забил Сикан.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сваток, Пасич, Мирошниченко, Горбунов, Бабенко, Пихаленок, Очеретько, Леднев, Гуцуляк

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Марлон, Кевин, Швед, Траоре,

Прогноз на противостояние:

Матч будет иметь турнирное значение только для одной команды, но горняки вряд ли согласятся быть статистами. Поэтому игра должна получиться интересной и предположим, что победит «Шахтер» 2:1.

19 мая, воскресенье