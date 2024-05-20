ПУШИЧ: «Очень трудно. Надо играть в областях, где не так много тревог»

Головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич дав прес-конференцію після матчу 29-го туру УПЛ з «Дніпром-1» (1:1)

– Було багато повітряних тривог. Як це вами сприймалося і чи немає після цього якогось побоювання щодо подальшої роботи в Україні?

– Сьогодні річ була не в грі. Скажу так, бо коли тобі доводиться грати в таких умовах, це, безсумнівно, дуже важко для обох команд. Хочу зазначити, що я дуже пишаюся своїми гравцями, які виходили сьогодні, бо ми вже оформили дубль, провели фантастичну єврокампанію і все одно виконали свій футбольний обов’язок, що нам вдалося досить добре. Але це не про гру, зовсім немає сенсу говорити про гру. Обставини важкі для всіх нас, і ми маємо радіти можливості грати у футбол, але коли ми вже граємо, було б краще не мати перерв, бо такі тривалі матчі – це дуже складно всім. І це, звісно, не дуже добре впливає на футбол.

Я думаю, що корисно було б обміркувати те, в яких умовах доводиться грати, якщо зараз, на жаль, така ситуація. Треба ще раз переглянути питання про місце проведення матчів, тому що це не добре для футболу загалом, – думаю, усі це розуміють і погоджуються. Але я маю ще раз похвалити обидві команди за таку тривалу гру, за намагання перемогти та конкурувати одна з одною. Тому похвала обом командам та велика похвала моїм гравцям, які вже всього досягли, але все одно боролися, щоб перемогти в цій грі за таких обставин. Велика повага їм, а також суперникам, їм теж доводилося грати в таких самих умовах. Тому повага футболістам та, звісно, усім тренерам. І я сподіваюся, що Федерація знайде рішення цьому питанню: можливо, треба грати в областях, де не так багато тривог, бо скажу ще раз: майже неможливо вимагати від гравців показувати результат за таких умов.

– «Дніпро-1» має скрутне фінансове становище, тож чи розглядаєте ви когось із гравців дніпрян для підсилення своєї команди?

– Я не знаю про їхню ситуацію, мені шкода, якщо це так. Коли клуб має фінансові проблеми, це завжди дуже важко для гравців і працівників. Звісно, ми теж займаємося вирішенням питань на наступний рік на трансферному ринку, але я ще не знаю, чи це стосуватиметься гравців «Дніпра-1».

– В АПЛ зараз розглядатиметься питання щодо доцільності VAR. Як ви ставитися до цієї системи і чи не вважаєте, що краще скасувати її використання?

– Ні, VAR – це дуже добре. Ми всі прагнемо до більшої ясності та чесності у футболі, але технології не є єдиним рішенням. Я вважаю, добре, що є VAR, але якщо у вас є VAR, рішення однаково ухвалює людина. Це інтерпретація ситуації, тому результат не завжди ідеальний, я це розумію. Я теж іноді не зовсім згодний з цією інтерпретацією, але, на мою думку, мати VAR – це дуже добре, система в будь-якому разі допомагає повторно переглядати епізоди. Але повторюся: це версія арбітра, тільки тепер вони можуть дійсно побачити деталі в сповільненій зйомці. Але маю сказати дещо про VAR: було б корисніше, якби у VAR був задіяний хтось, хто дійсно розуміє ситуацію на полі, бо якщо зупинити роботу VAR в якийсь момент, епізод може виглядати жахливо, але якщо ти дійсно розумієш ситуацію, передивляєшся ще раз, то бачиш, що немає такої великої проблеми.

Я думаю, це корисна система, це інтерпретація, і я сподіваюся, що в майбутньому вона буде більш чіткою та кращою. Тому я нормально ставлюся до VAR. І також мені хотілося б мати систему визначення гола, якщо це можливо, щоб бачити, чи вийшов м’яч за лінію, чи був гол тощо. Вважаю, що всі ці речі допомагають футболу бути прозорою грою. І скажу вам одну річ, яку мені хотілося мати, – це стовідсотково чіткий ігровий час, щоб не було більше затримок, затягування часу, довгих очікувань. Ні, стовідсотково чіткий ігровий час – 45 чи 40 хвилин, не важливо, це також дуже допомогло б футболу. Тому, сподіваюся, це буде наступний крок для футболу в майбутньому.

– Що ви думаєте про нову систему проведення групового етапу Ліги чемпіонів від наступного сезону?

– Це для мене як суперліга, як нововведення. Це дає можливість провести більше матчів у Лізі чемпіонів, що добре для клубів. Я, звісно, не погоджуюсь з системою, тому що в одній лізі об’єднано п’ять Ліг чемпіонів. Добре, я розумію, що це для ефективності, але я не знаю, як до цього ставитися. Приємно мати більше матчів, але треба ще побачити, як це працюватиме, а це можна дізнатися тільки після проведення сезону, потім стане зрозуміло.