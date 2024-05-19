4 сирены и 2 гола. Днепр-1 и Шахтер не выявили сильнейшего в затяжном матче

Команды начали поединок активно. Мяч долго в центре поля не задерживался, но и моментами игроки не баловали – защитные линии явно превосходили своих визави. Но игроки старались и, как оказалось, не напрасно. В первую очередь, это касалось хозяев поля.

На 10-й минуте под высоким прессингом днепрян ошибся левый защитник Шахтера Педриньо. Мяч после неудачной передачи в его исполнении перехватил Филиппов и уверенно разобрался с Твардовским, для которого отчетная игра была первой за горняков в УПЛ.

Поведя в счете 1:0, подопечные Юрия Максимова изменять себе не стали и постарались сохранить дерзость в своих атакующих акциях. Рьяно вперед шли и футболисты Шахтера. Игра смотрелась, но не все в ней оказалось предсказуемо. На 19-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги. Пауза получилась недолгой – уже через 20 минут поединок взял рестарт. Но, увы, через 5 минут очередная воздушная тревога в Днепропетровской области прервала игру. На этот раз пауза получилась на порядок продолжительнее – 1 час и 10 минут команды не играли.

После второго простоя игра немного изменилась. Не сразу, а постепенно инициатива перешла к горнякам, и они закономерно перед самым перерывом добились успеха. Сикан, выиграв второй этаж, скинул мяч на выход Шведу. Тот прорвался до штрафной Днепра-1 и из-за ее пределов точно пробил. Волынец успешно среагировал, но парировал мяч прямо перед собой. Это позволило Марлосу хладнокровно сыграть на добивании. 1:1.

Второй тайм стартовал под диктовку игроков Шахтера. Они действовали в том же ключе, что и на последних минутах первого тайма, когда добились успеха и счет сравняли. Впрочем, на этот раз отличиться во второй раз в матче и выйти вперед им не удалось. А примерно в середине второй 45-минутки днепряне инициативу перехватили. Случилось это не в последнюю очередь из-за Гуцуляка, который вышел на замену вместо Леднева.

На 75-й минуте воздушная тревога в третий раз остановила игру. Едва команды приготовились поединок продолжить после паузы в 20 минут, как вновь была объявлена воздушная тревога.

В общем, с большим нервным напряжением игру все же удалось завершить. Продолжалась она почти четыре с половиной часа. Ничья – 1:1.

В таблице УПЛ «Шахтер» первый, имея 71 очка. У «Днепра-1» 4-я позиция с 49 пунктами. Столько же баллов и у «Руха».

«Днепр-1» – «Шахтер» – 1:1

Филиппов, 10 – Марлон, 44

«Днепр-1»: Волынец -– Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев (Гуцуляк, 60), Филиппов.

«Шахтер»: Твардовский – Бондарь (Лемкив, 76), Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина (Бондаренко, 90+1), Марлон (Кевин, 84), Невертон (Крыськив, 84).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

Стадион: «Днепр Арена» (Днепр).