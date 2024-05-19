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Днепр-1
19.05.2024 15:30 – FT 1 : 1
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 20:00 | Обновлено 19 мая 2024, 20:07
1107
15

4 сирены и 2 гола. Днепр-1 и Шахтер не выявили сильнейшего в затяжном матче

Команды выясняли отношения больше 4 часов

19 мая 2024, 20:00 | Обновлено 19 мая 2024, 20:07
1107
15
4 сирены и 2 гола. Днепр-1 и Шахтер не выявили сильнейшего в затяжном матче
СК Днепр-1

Команды начали поединок активно. Мяч долго в центре поля не задерживался, но и моментами игроки не баловали – защитные линии явно превосходили своих визави. Но игроки старались и, как оказалось, не напрасно. В первую очередь, это касалось хозяев поля.

На 10-й минуте под высоким прессингом днепрян ошибся левый защитник Шахтера Педриньо. Мяч после неудачной передачи в его исполнении перехватил Филиппов и уверенно разобрался с Твардовским, для которого отчетная игра была первой за горняков в УПЛ.

Поведя в счете 1:0, подопечные Юрия Максимова изменять себе не стали и постарались сохранить дерзость в своих атакующих акциях. Рьяно вперед шли и футболисты Шахтера. Игра смотрелась, но не все в ней оказалось предсказуемо. На 19-й минуте матч был прерван из-за воздушной тревоги. Пауза получилась недолгой – уже через 20 минут поединок взял рестарт. Но, увы, через 5 минут очередная воздушная тревога в Днепропетровской области прервала игру. На этот раз пауза получилась на порядок продолжительнее – 1 час и 10 минут команды не играли.

После второго простоя игра немного изменилась. Не сразу, а постепенно инициатива перешла к горнякам, и они закономерно перед самым перерывом добились успеха. Сикан, выиграв второй этаж, скинул мяч на выход Шведу. Тот прорвался до штрафной Днепра-1 и из-за ее пределов точно пробил. Волынец успешно среагировал, но парировал мяч прямо перед собой. Это позволило Марлосу хладнокровно сыграть на добивании. 1:1.

Второй тайм стартовал под диктовку игроков Шахтера. Они действовали в том же ключе, что и на последних минутах первого тайма, когда добились успеха и счет сравняли. Впрочем, на этот раз отличиться во второй раз в матче и выйти вперед им не удалось. А примерно в середине второй 45-минутки днепряне инициативу перехватили. Случилось это не в последнюю очередь из-за Гуцуляка, который вышел на замену вместо Леднева.

На 75-й минуте воздушная тревога в третий раз остановила игру. Едва команды приготовились поединок продолжить после паузы в 20 минут, как вновь была объявлена воздушная тревога.

В общем, с большим нервным напряжением игру все же удалось завершить. Продолжалась она почти четыре с половиной часа. Ничья – 1:1.

В таблице УПЛ «Шахтер» первый, имея 71 очка. У «Днепра-1» 4-я позиция с 49 пунктами. Столько же баллов и у «Руха».

«Днепр-1» – «Шахтер» – 1:1

Филиппов, 10 – Марлон, 44

«Днепр-1»: Волынец -– Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев (Гуцуляк, 60), Филиппов.

«Шахтер»: Твардовский – Бондарь (Лемкив, 76), Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина (Бондаренко, 90+1), Марлон (Кевин, 84), Невертон (Крыськив, 84).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

Стадион: «Днепр Арена» (Днепр).

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 15
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Alexey75
Вытянул ничью Шахтёр 
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+4
Лига
Чемпион приехал спокойно отыграл в Днепре, и не скулили и не кукарекали как дырявые опзжшники, которые хотели перенести матч с Днепра
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+2
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DK1961
НЕвеликий фейковый кабинетный "чемпион" ФК Крыса "самый титулованный клуб независимой Украины" только у журналистов Спорт уа и ржавых фанов. Когда приписывают лишний выигрыш Кубка Украины, то это просто одинаковый стиль у крысят и журналистов. И даже не извинились за приписку
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+1
AK.228
Ну і добре 
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+1
DK1961
Днепряне имеют шанс и 4-е место упустить. И должны молиться, чтобы Динамо выиграло у Руха в последнем туре. Но там и львовяне упираться будут, дат киевляне могут выставить резерв на эту игру
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0
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serhiy
Одні не могли-другі не хотіли. Відмучили нічию.
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0
Остап не Вишня
Вот это матч был.  СК всё таки затуркал чужих болел.)))
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0
OtsoCity
👍
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-2
Фанькин кот
Великий Шахтёр всё равно Чемпион и самый титулованный клуб в независимой Украине!
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-3
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