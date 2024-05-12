Имитация борьбы. Днепр-1 безвольно уступил Александрии

Чемпионский титул в украинской Премьер-лиге в этом сезоне мы уже разыграли. Он достался донецкому «Шахтеру», но на этом вопросы относительно отдельных мест в турнирной таблице себя не исчерпали. Даже в зоне еврокубков до сих пор сохранялось определенное напряжение, и хотя повторить прошлогодний опыт выступлений в квалификации Лиги чемпионов УЕФА у днепровского «Днепра-1» уже не было шансов, команда Юрия Максимова отыскала для себя собственноручно другую интригу.

Для этого она в начале недели обыграла в региональном дерби криворожский «Кривбасс» (1:0), что для СК было последним шансом не оставить оппонентов перед свободным путем на итоговую третью строчку. Но проблема заключалась в том, что у «Днепра-1» еще оставалось три не менее важные игры, в которых также надо было праздновать победу и при этом надеяться, что футболисты Юрия Вернидуба где-то растеряют очки и отдадут преимущество аж в шесть баллов. Сказочный сценарий, но для коллектива Максимова он должен был начаться на поле «Александрии» в двадцать восьмом туре.

В гости к «полиграфам» команды в этом сезоне приезжали как на игру в рулетку – как пойдет футбол у команды Ротаня, так и могут возникнуть проблемы. А если не пойдет – то и проблем не будет. Но на этот раз уже у «Днепра-1» совсем ничего не получалось в плане атаки. Дошло даже до того, что подопечные Максимова от бессилия и потери концентрации начали привозить у собственных ворот.

И таки доигрались до пропущенного гола на 18 минуте. Точнее это удар Безерры с лицевой границы вратарской состоялся в этот момент, тогда как сам мяч засчитали только через восемь минут. Не рекорд ли это просмотра VAR для нашего футбол? А что еще более интересно, так это причины задержки в этой ситуации? Неужели так придирчиво измерили миллиметры для зачисления гола на Шостака, который добивал уже на самой линии ворот?

Это потом выяснилось, что искали игру рукой от легионера «Александрии», но и это – такое себе оправдание. Мы же тем временем вернулись к игре с дальним ударом от Бабенко с правого фланга, который с рикошетом угрожал залететь за шиворот Шевченко, но тот среагировал. Если кто-то подумал себе, что за этим должно быть какое-то продолжение, то спешим огорчить. Это был последний момент гостей в этой игре.

Ну и что, что он состоялся на 31 минуте, а впереди было еще более часа игрового времени? Даже ротация после перерыва Максимова не спасла. Команда просто была не мотивирована играть на атаку, потому что иначе это и «футбол» не назовешь. Это в контексте «Александрии» мы можем говорить о какой-то тактике удержания счета во втором тайме, потому что банально было чем рисковать. А гости взамен как будто и не хотели той борьбы. Странно.

В следующие выходные «Александрия» будет гостить у ровенского «Вереса», тогда как днепровский «Днепр-1» будет принимать донецкий «Шахтер».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Костышин – 6,0, Сигеев – 6,0, Погорилый – 6,0, Кравченко – б/о.

«Днепр-1» (замены): Леднев – 6,0, Пихаленок – 6,0, Кивинда – 6,0, Третьяков – 6,0, Когут – б/о.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Александрия» – «Днепр-1» – 1:0

Голы: Шостак, 18

Предупреждения: Шевченко, 90+5 – Кивинда, 69, Сарапий, 90+2

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Копина, Кампуш, Скорко – Кулаковский (Костышин, 59), Михайленко, Калюжный – Безерра (Погорелый, 68), Ковалец (Кравченко, 85), Шостак (Сигеев, 67).

«Днепр-1»: Волынец – Пасич (Третьяков, 61), Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Когут, 80), Бабенко – Гаджиев (Пихаленок, 57), Очеретько, Мирошниченко (Леднев, 46) – Филиппов (Кивинда, 57).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 9 (1) – 3 (1)

Угловые: 7 – 2

Оффсайды: 1 – 2.

АЛЕКСАНДРИЯ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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