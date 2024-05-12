Александрия – Днепр-1 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 28-го тура УПЛ
В воскресенье, 12 мая, состоялся матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Александрия» и «Днепр-1».
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Александрия» – «Днепр-1» – 1:0
Голы: Шостак, 18
«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Копина, Кампуш, Скорко – Кулаковский (Костышин, 59), Михайленко, Калюжный – Безерра (Погорелый, 68), Ковалец (Кравченко, 85), Шостак (Сигеев, 67).
«Днепр-1»: Волынец – Пасич (Третьяков, 61), Сарапий, Сваток, Адамюк – Рубчинский (Когут, 80), Бабенко – Гаджиев (Пихаленок, 57), Очеретько, Мирошниченко (Леднев, 46) – Филиппов (Кивинда, 57).
События матча
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