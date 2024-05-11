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Александрия
12.05.2024 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
11 мая 2024, 23:03 |
24
0

Александрия – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

11 мая 2024, 23:03 |
24
0
Александрия – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В воскресенье, 12-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова все еще жива в погоне за третьим местом. Об этом СК нам громко сообщил на прошлой неделе, когда обыграл «Кривбасс» (1:0). Пути назад больше нет – три игры, нужны три победы и еще два поражения от футболистов Юрия Вернидуба. С последним, конечно, сложно, но и коллектив Руслана Ротаня не даст им поводов для легкой прогулки. «Полиграфы» еще и в опасной зоне в одном балле от переходных матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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