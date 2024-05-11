В воскресенье, 12-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова все еще жива в погоне за третьим местом. Об этом СК нам громко сообщил на прошлой неделе, когда обыграл «Кривбасс» (1:0). Пути назад больше нет – три игры, нужны три победы и еще два поражения от футболистов Юрия Вернидуба. С последним, конечно, сложно, но и коллектив Руслана Ротаня не даст им поводов для легкой прогулки. «Полиграфы» еще и в опасной зоне в одном балле от переходных матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.