В воскресенье, 12 мая, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Александрия



Команда Руслана Ротаня борется по ходу всего сезона. То за места в середине турнирной таблицы, то вдруг соберется в еврокубки, то окажется в зоне прямого вылета. Или как сейчас – зависнет на грани от переходных матчей с очень неочевидной перспективой. И это все с набором исполнителей, который может только сниться претендентам на вылет!

Но в этом и состоит парадокс Ротаня. Главный тренер олимпийской сборной продолжает работу с молодежью и во главе «полиграфов», но тут ему хоть могут прийти на помощь более опытные исполнители. Или наоборот, не прийти, как лидер атаки Владислав Калитвинцев, который насобирал предупреждений и вынужденно пропустит предстоящий матч. Очередная ротация необходима, но теперь на позиции, от которой зависит чуть ли не все в игре современной «Александрии».

На самом деле, ситуация достаточно серьезная. У «полиграфов» остается всего три матча. И если игра против «Днепра-1» – это матч формата «фаворит-аутсайдер», пусть и последний – очень неприятный соперник на своем поле, то вот оставшиеся две встречи пройдут против ближайших преследователей. «Верес» и «Оболонь». Если ровенчане еще и с «Зарей» зацепятся за очки, то для коллектива Ротаня это будут все девять кругов ада ближайшие две недели. И хотя сейчас их перевес в один балл над «пивоварами» и без того кажется шатким, можно будет только представить, что будет происходить в подвале турнирной таблицы в ближайшее время.

Днепр-1



У команды Юрия Максимова история значительно проще выглядит, нежели у соперников. Потуги днепровского коллектива забраться на третью строчку могли завершиться в начале недели, когда они принимали «Кривбасс» на своем поле в четырехчасовой дуэли. Но «Днепр-1» выиграл (1:0), благодаря чему все еще питает хоть какие-то надежды на успех. У криворожского коллектива впереди игры против «Полесья», «Динамо» и, как оказалось, очень мотивированного «Миная».

И если в двух из трех встречах команда Юрия Вернидуба проиграет, то у СК будет возможность сравняться с ней по очкам, что уже само по себе выглядит футбольным чудом даже на данном этапе. Шесть баллов разделяет команды – за три игры до конца чемпионата это уже больше похоже на пропасть. Но все эти разговоры имеют смысл только в том случае, если «Днепр-1» победит в предстоящей игре, а потом обыграет уже чемпиона и, как минимум, финалиста Кубка, «Шахтер» через неделю, после чего закроет сезон успехом в игре против «Черноморца». Иначе никак.

И если бы это были те днепряне, которые годом ранее до последнего боролись за чемпионство, то мы бы сейчас говорили в очень оптимистичном ключе. А так – команда Максимова не могла победить четыре матча кряду в решающий момент кампании. С таким багажом и кадровыми проблемами, которые хоть как-то начинают решаться лишь в последних турах, особо не замахнешься на высокие позиции. Вот и вышло так, что о победе над «Кривбассом» мы говорим в контексте худшей игры соперников в сезоне, а не о выдающемся успехе «Днепра-1», от чего можно было бы сейчас оттолкнуться.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Днепра-1» ранее пересекались 9 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны хозяев – 3 успешные игры против двух побед гостей, а еще четыре игры завершились вничью. Разница голов – 19:17. Команды последний раз играли между собой в ноябре прошлого года, когда на «Днепр-Арене» гол Александра Филиппова принес победу днепрянам (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет уже 24 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Нижник и Владимир Коротин, а резервным арбитром отработает Александр Калёнов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Омельченко и Сергей Приступа. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 2 победы и 1 поражение, тогда как с «Днепром-1» пересекался 9 раз – 6 побед, 2 ничьих и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кравченко, Копина, Скорко – Сигеев, Михайленко, Калюжный – Костышин, Ковалец, Безерра.

«Днепр-1»: Волынец – Пасич, Сваток, Адамюк, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Очеретько, Гаджиев – Филиппов.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что команды сыграют в результативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

12 мая, воскресенье