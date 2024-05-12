Юрий МАКСИМОВ: «Что сейчас скажешь? Все разочарованы»
Главный тренер СК «Днепр-1» – о причинах неудачного результата в Александрии
Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал поражение в матче в Александрии (0:1):
- Мы сегодня старались больше держать мяч и действовать через короткий пас. В первом тайме играли против ветра и надо было где-то длинными передачами выходить из обороны, но играли через короткие передачи. Это и привело к голу, который мы пропустили.
- Команда за весь матч нанесла лишь один удар. С чем это связано?
- Здесь есть вопросы. Будем все это разбирать и тренироваться.
- На ваш взгляд, с такой игрой можно достойно выступать в еврокубках?
- Я не могу на это отвечать. Все ребята стараются, выходят на игру побеждать, но это футбол и здесь каждая команда может и выиграть, и проиграть.
- Что сказали ребятам после матча?
- Ничего не сказал. Что сейчас скажешь? Они все разочарованы, как и я, так что говорить нечего.
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