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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 16:08 |
1685
0

Юрий МАКСИМОВ: «Что сейчас скажешь? Все разочарованы»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о причинах неудачного результата в Александрии

12 мая 2024, 16:08 |
1685
0
Юрий МАКСИМОВ: «Что сейчас скажешь? Все разочарованы»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал поражение в матче в Александрии (0:1):

- Мы сегодня старались больше держать мяч и действовать через короткий пас. В первом тайме играли против ветра и надо было где-то длинными передачами выходить из обороны, но играли через короткие передачи. Это и привело к голу, который мы пропустили.

- Команда за весь матч нанесла лишь один удар. С чем это связано?
- Здесь есть вопросы. Будем все это разбирать и тренироваться.

- На ваш взгляд, с такой игрой можно достойно выступать в еврокубках?
- Я не могу на это отвечать. Все ребята стараются, выходят на игру побеждать, но это футбол и здесь каждая команда может и выиграть, и проиграть.

- Что сказали ребятам после матча?
- Ничего не сказал. Что сейчас скажешь? Они все разочарованы, как и я, так что говорить нечего.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Днепр-1 Александрия - Днепр-1 Юрий Максимов
Владимир Клепач Источник: СК Днепр-1
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