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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
19.05.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 17:12 |
21
0

ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Матч команд, которые уже ни на что не претендуют и которым практически ничто не угрожает

18 мая 2024, 17:12 |
21
0
ЛНЗ – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, состоится поединок 29 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черкасский ЛНЗ и луганская «Заря». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 13:00.

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ЛНЗ

ЛНЗ в этом сезоне выглядел командой, которая будет бороться за выживание, но так продолжалось только до назначения главным тренером Олега Дулуба. Белорус стабилизировал игру и вылета черкасская команда точно избежит. Более того – ЛНЗ сейчас идет седьмым и вполне способен удержать эту позицию. Собственно, «Заря» и является как раз конкурентом ЛНЗ в соревновании за седьмое место.

Конечно, снова стоит отметить, что показательным будет второй сезон в элите, поскольку не раз мы видели, как команды на кураже после Первой лиги удерживались в середине таблицы, а дальше наступали УПЛ-овские будни, где-то приходили то усталость, то самоуверенность – короче говоря, интересно будет посмотреть на ЛНЗ следующего розыгрыша, поскольку «синдром второго сезона» еще никто не отменял.

В прошлом туре подопечные Дулуба играли против кризисного «Колоса», уступали 0:1, но сумели переломить ход игры и выиграть 3:1.

Не помогут команде дисквалифицированные Каплиенко и Насонов, получившие в игре с ковалевцами четвертые предупреждения в сезоне.

Если еще говорить о кадровых вопросах, то подписал контракт до 2027 года Назарий Муравский. Опытный центрбек Максим Ковалев вроде бы восстановился от травмы, но, согласно последней информации, в этом сезоне уже не сыграет.

Также появились слухи, что вингер Владислав Наумец заинтересовал польскую «Краковию» и может перейти в чемпионат Польши.

Заря

«Заря» сейчас находится на восьмом месте, как уже говорилось ранее, и может обойти в итоге ЛНЗ. Это, правда, ничего не даст команде. Так решили и в УПЛ и перенесли матч с 15:30 (в это время должны были играть семь пар команд) на 13:00, поэтому болельщики смогут увидеть игру луганской команды с черкасской не в режиме переклички, а полностью.

Правда, «Заря» может и опуститься ниже, если провалит два последних тура. Но даже в таком случае подопечным Коваля вряд ли будут угрожать даже переходные матчи, вылетать и без них есть кому.

Кстати, о тренерах «Зари». Напомним, начинали сезон луганские футболисты под руководством Ненада Лалатовича, продолжили с Валерием Кривенцовым, а заканчивают с Юрием Ковалем, которому помогает Младен Бартулович. По слухам, такой тандем будет руководить командой и в прошлом сезоне, поскольку результаты стабилизировались.

Появилась информация, что с футболистами рассчитались за выход в еврокубки, то есть история с бойкотом матча против «Динамо» по этой причине окончена. Также клуб должен получить еще бонусы от мадридского «Реала» за трансфер Андрея Лунина, поэтому с финансами у команды вроде бы все нормально.

Не сыграет против ЛНЗ левый защитник Роман Вантух, который хоть и стал антигероем матча 29 тура против «Вереса», забив в свои ворота, но является основным игроком.

Статистика встреч

Соперники провели только один матч – в первом круге победу одержал ЛНЗ со счетом 2:1, на гол Даниила Алефиренко ответил дублем Геннадий Пасич.

Ориентировочные составы

«ЛНЗ»: Пеньков – Стасюк, Салиху, Муравский, Г. Пасич – Яшари, Тилль, Бойко – Молло, Эйнел, Наумец.

«Заря»: Сапутин – Кирюханцев, Бутко, Джордан, Жуниньо – Башич, Мышнев, Яцык – Ндур, Герреро, Антюх.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды устроят веселый матч с попыткой забить как можно больше и в итоге поделят очки после боевой ничьей.

19 мая, воскресенье

ЛНЗ – «Заря»
Черкассы. Стадион «Черкассы-Арена». 13:00
ТВ-трансляция на платформе УПЛ ТВ
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
ЛНЗ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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