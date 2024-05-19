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ЛНЗ Черкассы
19.05.2024 13:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 15:05 | Обновлено 19 мая 2024, 16:16
855
12

Стандарты под копирку. ЛНЗ двумя угловыми переиграл Зарю

Команда Коваля рискует оказаться в неприятном положении перед последним туром

19 мая 2024, 15:05 | Обновлено 19 мая 2024, 16:16
855
12
Стандарты под копирку. ЛНЗ двумя угловыми переиграл Зарю
УПЛ

Открытые вопросы относительно итоговых мест команд в турнирной таблице – это то, что является обязательным атрибутом финальной части сезона в любом чемпионате. Украинская Премьер-лига за два тура до завершения текущего розыгрыша тоже имела, чем похвастаться в этом плане. Но в основном не в верхней части таблицы, как многие могли того ожидать, а в нижней, где велась борьба за выживание.

Вместе с тем, существовала еще и третья категория команды – «середняки», которые пытались делать вид, что их все эти баталии не очень-то и обходят. Но на самом деле таким коллективом был только черкасский ЛНЗ, тогда как у его прямого преследователя, луганской «Зари», перед очной встречей на «Центральном» все еще был открыт вопрос о рисках попадания в переходные матчи. Да, это был очень маловероятный сценарий, но вполне реальный. Чтобы этого избежать команде Юрия Коваля нужно было не проиграть на выезде.

По большому счету, да, первый тайм этого матча полностью оправдывал статус всей игры. Команды не беспокоились о возможных потерях контроля над ходом событий, поэтому «Заря» полностью отдала оппонентам мяч в начале встречи, а когда поняла, что они ничего интересного, кроме постоянных фланговых подач, предложить не могут, забрала его обратно и сама пошла в наступление.

Получилось прекрасно – на 19 минуте дальний выстрел Яцика с правого фланга под противоположную стойку распечатал счет, поэтому команде Дулуба теперь уже приходилось идти вперед и отыгрываться. А как это делать, когда мяч тот соперники так и не вернули, зато продолжая постоянно угрожать воротам «сиреневых». Вот и получилось в итоге, что хозяева даже в створ ворот ни разу не пробили, не говоря уже о какой-то там потенциальной опасности.

Судьбу второй половины решили всего два эпизода у ворот гостей. Оба – во время угловых ударов с разных сторон поля в исполнении Яшари, который словно запрограммированный подавал на дальнюю штангу, где мяч ждал Салиху, что в начале тайма пробить головой в одиночку, а в конце сбросить под пустые для опытного Олейника. И все! Вот так магия подготовки от Дулуба.

У «Зари» зато в атаке вообще не то, чтобы моментов не было, а мяч даже в ногах не держался, поэтому ЛНЗ своим постоянным давлением просто заставил соперников ошибиться и закрыл игру. А точно это уровень выступлений новичков?

Через неделю черкасский ЛНЗ дома будет играть против полтавской «Ворсклы», тогда как луганская «Заря» также сыграет домашний матч – против ковалевского «Колоса».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Бойко – 6,0, Хобленко – 6,0, Шестаков – 6,0, Олейник – б/о.

«Заря» (замены): Хахлев – 6,0, Головкин – 6,0, Ндур – 6,0, Бугай – б/о, Чурко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

ЛНЗ – «Заря» – 2:1

Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 – Яцык, 19

Предупреждения: Яшари, 36, Пасич, 77 — Мичин, 25, Слесар, 29, Жан Клод, 68, Бутко, 75

ЛНЗ: Пеньков – Г. Пасич, Салиху, Муравский, Стасюк (Олейник, 79) – Бар (Бойко, 46), Яшари, Тилль – Эйнел, Молло (Хобленко, 58), Наумец (Шестаков, 69).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич (Хахлев, 46), Джордан, Бутко – Мичин (Головкин, 65), Жан Клод, Яцык (Чурко, 88) – Слесар (Ндур, 66, Горбач, 80), Герреро, Антюх.

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская обл.).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 10 (5) – 7 (3)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ЛНЗ – ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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KvlaD
Лошары, даже ничью не удержали, капец.
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+3
Andrey_17
Гравці Зорі рідкісні некчеми...
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+2
Sashko57
С "большим удовольствием посмотрел игру" по UPL.TV. "Спасибо" за трансляцию. Лучше бы по другому каналу показали. Болтуны.
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+1
AleksDnipro
В очній зустрічі підтвердили, що Черкаси в цьому сезоні сильніше за Зорю. Успішний сезон та справедливе підсумкове сьоме місце. З перемогою!
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Falko
В останньому турі має бути цікаво )
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0
Пума
Пума лиловая спелая садовая
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0
Остап не Вишня
Сегодня Зарю переименуют в Закат
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0
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