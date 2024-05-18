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ЛНЗ Черкассы
19.05.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 21:25 |
49
0

ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2024, 21:25 |
49
0
ЛНЗ – Заря. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 19-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и луганская «Заря». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Обе команды никуда не денутся из середины турнирной таблицы, а «Заря» лишь в отдельных неудачных для нее сценариях может немного ухудшить свое положение перед последним туром. Именно поэтому у нас есть возможность просто посмотреть, как команды играют в футбол и, возможно, пытаются показать какие-то наработки уже на следующий сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко Sport.ua
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