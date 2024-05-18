ЛНЗ Черкассы

В воскресенье, 19-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и луганская «Заря». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 13:00.

Обе команды никуда не денутся из середины турнирной таблицы, а «Заря» лишь в отдельных неудачных для нее сценариях может немного ухудшить свое положение перед последним туром. Именно поэтому у нас есть возможность просто посмотреть, как команды играют в футбол и, возможно, пытаются показать какие-то наработки уже на следующий сезон.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.