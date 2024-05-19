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Чемпионат Украины
ЛНЗ Черкассы
19.05.2024 13:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 20:27 | Обновлено 19 мая 2024, 20:41
107
0

ЛНЗ – Заря – 2:1. Волевая победа за 7-е место. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ

19 мая 2024, 20:27 | Обновлено 19 мая 2024, 20:41
107
0
ЛНЗ – Заря – 2:1. Волевая победа за 7-е место. Видео голов и обзор матча
УПЛ

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.

Проигрывая по ходу матча, хозяева поля одержали волевую победу и остались на 7-й позиции.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 2:1

Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 – Яцык, 19

Видео гола и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (ЛНЗ Черкассы).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хайдин Салиху (ЛНЗ Черкассы).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Заря видео голов и обзор Денис Олейник Александр Яцык Хайдин Салиху
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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