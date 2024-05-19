19.05.2024 13:00 – FT 2 : 1
Украина. Премьер лига19 мая 2024, 20:27 | Обновлено 19 мая 2024, 20:41
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ЛНЗ – Заря – 2:1. Волевая победа за 7-е место. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ
19 мая 2024, 20:27 | Обновлено 19 мая 2024, 20:41
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19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами ЛНЗ Черкассы и Заря Луганск.
Проигрывая по ходу матча, хозяева поля одержали волевую победу и остались на 7-й позиции.
УПЛ. 29-й тур, 19 мая
ЛНЗ Черкассы – Заря Луганск – 2:1
Голы: Салиху, 52, Олейник, 87 – Яцык, 19
Видео гола и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Олейник (ЛНЗ Черкассы).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хайдин Салиху (ЛНЗ Черкассы).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
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