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Рух Львов
19.05.2024 15:30 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 14:58 |
102
0

Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Руховцы дома «Черноморец» еще не побеждали

17 мая 2024, 14:58 |
102
0
Рух – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, «Рух» в матче 29-го тура чемпионата на «Арене Львов» будет принимать «Черноморец». Руховцы на своем поле «моряков» в УПЛ еще не побеждали.

Рух

В предыдущем туре «Рух» в гостях поровну разделил очки с «Оболонью» и продолжает находиться на пятом месте. К воскресному противостоянию соперников во Львове «Рух» подошел с голевой домашней серией, которая продолжается в УПЛ 5 игр (8 голов) и до повторения клубного рекорда еще один матч. Беспроигрышная же общая серия руховцев продолжается в УПЛ 5 игр: победа и четыре ничьи, а на своем поле – также 5 игр: две победы и три ничьи.

«Рух» при Виталии Пономареве может 20-й раз сыграть вничью в УПЛ. Вот предматчевое мнение наставника «желто-черных»: «Одесситы – хорошая команда, играющая в современный футбол. Нельзя недооценивать их, и мы это почувствовали, когда играли с ними в первом круге. «Рух» хочет играть с позиции давления, это тот футбол, который пропагандирует наша команда. Да, в последних турах нам это не удавалось делать, но мы не откажемся от своего игрового стиля. Задача остается неизменной – молодежь должна получить опыт игр на высоком уровне. Конечно, мы будем довольны, если удастся выйти в еврокубки, но это не наша основная цель».

Черноморец

«Черноморец», в отличие от «Руха», борющегося за место в Лиге конференций, находится в середине турнирной таблицы УПЛ. В предыдущем туре подопечные Романа Григорчука дома одержали разгромную победу над «Металлистом 1925». В гостях же «моряки» не добывают очков в чемпионате на протяжении трех игр. «Черноморец» не забивает выездных голов в УПЛ в течение 270 минут. Безничейная серия «черно-синих» продолжается в чемпионате 11 игр: три победы и восемь поражений.

После победы над «Металлистом 1925» Роман Григорчук не скрывал своего удовлетворения. «Впечатления от игры очень положительные, потому что мы решили главную задачу на этот трудный период в плане результатов. Одержали уверенную победу, три очка, и это для нас очень положительно», - сказал коуч одесситов. Подопечные Романа Григорчука из разных клубов могут в гостях 20-й раз сыграть вничью во всех турнирах. Новичок «Черноморца» Фабрисио Альваренга в первой части нынешнего сезона выступал именно за «Рух».

Статистика встреч

«Рух» и «Черноморец» в рамках УПЛ сыграли четыре игры. Баланс всех поединков: две победы руховцев, одна ничья и одна победа одесского клуба. При этом игроки «Руха» менее двух голов за игру в ворота «моряков» не забивали. Во Львове «желто-черные» в двух матчах еще не побеждали «черно-синих» –ничья и поражение. Последний раз руховцы принимали «Черноморец» еще 7 декабря 2022 года, когда на стадионе «Украина» была зафиксирована ничья 2:2. Гости забивали голы в первом тайме – дубль оформил Дмитрий Юсов, а во втором тайме в составе хозяев отличились Василий Рунич и Ярослав Карабин. Матч первого круга текущего чемпионата в Одессе завершился победой «Руха» со счетом 3:2.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Омельченко (Славянск), который в УПЛ провел 41 матч. Ранее «Рух» при Омельченко провел 5 матчей в чемпионатах и еще вничью не играл: три победы и два поражения. «Черноморец» при этом арбитре тоже обходился без ничьих в УПЛ в 4-х играх: 3 победы и поражение.

Прогноз на противостояние

«Рух» настроен сохранить место в первой пятерке команд чемпионата, продолжив свой беспроигрышный сериал. С другой стороны, «Черноморец» в предыдущих трех гостевых матчах очков в УПЛ не набирал. Прогнозируем минимальную победу руховцев на «Арене Львов».

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Сыч, Дидык, Слюбик, Роман, Пидгурский, Таллес, Пастух, Квасница, Федор, Карабин.

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Бадибанга, Штогрин, Бойчук.

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19 мая, воскресенье

«Рух» – «Черноморец»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)
РУХ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Рух Львов Рух - Черноморец Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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