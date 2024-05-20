ПОНОМАРЕВ: «Мои игроки знают, какой футбол показать в матче с Динамо»

Наставник львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился эмоциями от победы над «Черноморцем» (2:0). Также он рассказал, что ожидает от поединка с «Динамо» в последнем туре УПЛ.

«Мы удовлетворены победой и положительным результатом, ведь это ожидаемо была трудная для нас игра. Для нас в этом чемпионате каждый матч был непростым. Так и на этот раз команда ощущала определенное давление, обращая внимание на ситуацию в турнирной таблице. Я благодарен ребятам за то, что они справились с этим и одержали победу. Это важный для них опыт.

Три матча подряд «Рух» проваливал первый тайм и мы использовали разные методы, чтобы изменить эту ситуацию. Опять же, это больше вопроса психологии, ведь в коллективе собраны молодые ребята, которые не могут демонстрировать стабильную игру в течение всего сезона. Мы готовы к этому и с пониманием относимся к этим нюансам – у игроков есть время на развитие.

Я доволен тем, как наши футболисты вышли на замену, учитывая тактические моменты, которые мы меняли по ходу игры. Эти замены были произведены вовремя, ведь мы понимали, что следовало подкорректировать в нашей игре. Денис Пидгурский провел не лучший свой матч, получил желтую карточку, поэтому он был заменен. Илья Квасница получил микроповреждения, также мы хотели освежить игру, прибавить скорости. Вышедшие на замену ребята справились с этими задачами и сыграли хороший матч.

Против «Динамо» следует выйти и сыграть так, как мы играли в течение всего чемпионата. Результат матча и то, как он будет складываться, мы увидим после финального свистка. «Рух» не будет специально настраиваться на эту игру, ведь ребята знают, какой футбол должны продемонстрировать.

Мы не меняем свою стратегию и благодарны основателю клуба и менеджмента за то, что можем ее придерживаться. Хочу их поблагодарить за то, что они не оказывают дополнительное давление на ребят и все клубные процессы развиваются постепенно. Наша задача – сделать конкурентоспособную команду и бороться за победу в каждой игре. Конечно, тоже хочется быть как можно выше в турнирной таблице. Если «Рух» сможет попасть в еврокубки, то мы будем только рады. Если проанализировать наш состав, то играли пятеро игроков, которые только в этом сезоне дебютировали в УПЛ и показывают хорошую игру. Мы довольны тем, как развивается команда и наши футболисты и какие результаты они демонстрируют.

Ребята сами видят турнирную таблицу и понимают, что могут попасть в еврокубки. Они ставят перед собой самые высокие цели и хотят их достичь. Это новые для них ощущения, и им еще нужно привыкнуть к этим вызовам. Но это не должно отражаться на их игре, ведь они должны демонстрировать на поле тот футбол, который пропагандирует «Рух». Я всегда прошу игроков, чтобы они не обращали внимания на это давление и играли в свою привычную игру. Эта команда сейчас находится на стадии формирования и я благодарен ребятам за проделанную работу», – сказал Пономарев.