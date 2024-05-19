19.05.2024 15:30 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига19 мая 2024, 23:03 | Обновлено 19 мая 2024, 23:18
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Рух – Черноморец – 2:0. Цель – впервые в еврокубки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ
19 мая 2024, 23:03 | Обновлено 19 мая 2024, 23:18
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19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Рух и Черноморец (2:0).
Хозяева поля сумели выиграть и взять важные три очка в борьбе за выход в Лигу конференции.
Львовский Рух может впервые в истории попасть в еврокубки.
УПЛ. 29-й тур, 19 мая
Рух Львов – Черноморец Одесса – 2:0
Голы: Квасница, 28, Таллес, 75
Незабитый пенальти: Денис Пидгурский, 37 (Рух)
Видео гола и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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