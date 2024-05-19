Рух – Черноморец – 2:0. Цель – впервые в еврокубки. Видео голов и обзор

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Рух и Черноморец (2:0).

Хозяева поля сумели выиграть и взять важные три очка в борьбе за выход в Лигу конференции.

Львовский Рух может впервые в истории попасть в еврокубки.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Рух Львов – Черноморец Одесса – 2:0

Голы: Квасница, 28, Таллес, 75

Незабитый пенальти: Денис Пидгурский, 37 (Рух)

Видео гола и обзор матча