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Чемпионат Украины
Рух Львов
19.05.2024 15:30 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 23:03 | Обновлено 19 мая 2024, 23:18
158
0

Рух – Черноморец – 2:0. Цель – впервые в еврокубки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ

19 мая 2024, 23:03 | Обновлено 19 мая 2024, 23:18
158
0
Рух – Черноморец – 2:0. Цель – впервые в еврокубки. Видео голов и обзор
УПЛ

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Рух и Черноморец (2:0).

Хозяева поля сумели выиграть и взять важные три очка в борьбе за выход в Лигу конференции.

Львовский Рух может впервые в истории попасть в еврокубки.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Рух Львов – Черноморец Одесса – 2:0

Голы: Квасница, 28, Таллес, 75

Незабитый пенальти: Денис Пидгурский, 37 (Рух)

Видео гола и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (Рух Львов).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Черноморец видео голов и обзор Таллес Бренер Илья Квасница
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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