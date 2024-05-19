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Рух Львов
19.05.2024 15:30 – FT 2 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 17:34 | Обновлено 19 мая 2024, 17:55
390
1

Мечты о еврокубках. Рух во Львове наказал Черноморец за ошибки

Команда Пономарева поднялась в зону Лиги конференций перед последним туром

19 мая 2024, 17:34 | Обновлено 19 мая 2024, 17:55
390
1
Мечты о еврокубках. Рух во Львове наказал Черноморец за ошибки
УПЛ

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев по сравнению с предыдущим туром в стартовом составе своих подопечных сделал три перестановки: вместо Слюсара, Холода и Карабина на поле вышли отбывшие дисквалификацию Слюбик и Дидык, а также Федор. В составе «Черноморца» Роман Григорчук после разгромной победы над «Металлистом 1925» ротаций решил не делать.

Хозяева поля активно начали игру и уже в дебюте поединка Квасница делал опасную фланговую передачу, но защитники ликвидировали угрозу. В свою очередь имел возможность открыть счет и «Черноморец», но удар Бойчука парировал Ледвий. Пытался дальним ударом заверши атаку и Сыч, но мяч рикошетом от защитника пролетел мимо ворот. И все же вскоре «Рух» первым открыл счет.

Плюман с правого края атаки сделал передачу на Квасницу, который в одно касание дальним ударом застал врасплох Варакуту. Подопечные Виталия Пономарева продолжали искать пути взятия ворот «Черноморца» и имели возможность увеличить счет. После углового удара в исполнении Плюмана мяч попал в руку Путри.

После видеопросмотра арбитр Омельченко назначил пенальти. Пидгурский второй раз в УПЛ пробивал с «точки», и впервые не забил: Варакута сумел парировать 11-метровый удар. Это был первый из пяти нереализованных пенальти в УПЛ в ворота Варакуты. К концу тайма гости создали голевой момент и могли сравнять счет, но Путря сходу пробил рядом с дальней штангой.

В начале второго тайма «Черноморец» имел возможность выровнять положение. Затяжную атаку подопечных Романа Григорчука пытался в штрафной завершить Авагимян, но его удар в броске парировал Ледвий. Руховцы тоже упустили возможность изменить счет, когда Таллес делал передачу в штрафной на Рунича, но у него удар не получился.

И все же усилия «Руха» завершились взятием ворот, воспользовавшись ошибкой защитников гостей – Путри и Ермакова. Мяч в штафной попал к Карабину, который отдал передачу на Таллеса и бразилец сходу пробил мимо вратаря. Вскоре мог отличиться и Дидык, но его дальний удар сумел парировать Варакута.

В итоге «Рух» одержал первую в УПЛ домашнюю победу над «Черноморцем» (в 3-й игре). Голевая домашняя серия руховцев в чемпионате длится 6 игр (10 голов), что стало повторением клубного рекорда. Проигрышная же гостевая серия «Черноморца» увеличилась до 4-х игр, а безголевая выездная – до 360 минут. «Рух» сохранил место в первой пятерке команд, оторвавшись от своих преследователей из «Полесья» на два очка.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

«Рух» – «Черноморец» – 2:0

Голы: Квасница, 28, Таллес, 75

На 38 минуте Денис Пидгурский («Рух«) не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Плюман, 61, Дидык, 90+3 – Пидгурский, 39, Слюбик, 44, Авагимян, 73

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Слюбик, Сыч – Пастух, Пидгурский (Слюсар, 58), Таллес – Плюман (Притула, 67), Федор (Карабин, 53), Квасница (Рунич, 67).

«Черноморец»: Варакута – Брагару, Ермаков, Салюк, Путря – Шпорн, Васильев (Присяжнюк, 82), Бойчук – Штогрин, Авагимян (Кузык, 82), Бадибанга.

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 9 (4) – 3 (2)
Угловые: 7 – 1
Оффсайды: 0 – 1.

РУХ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Остап не Вишня
Теперь пусть мечтают про 2:0 с Динамо.
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