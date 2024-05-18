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Металлист 1925
19.05.2024 15:30 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 16:40 |
124
0

Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У харьковчан осталось совсем немного шансов на спасение, а житомирский клуб стремится в еврокубки

18 мая 2024, 16:40 |
124
0
Металлист 1925 – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре украинской Премьер-Лиги футболисты «Металлиста 1925» будут принимать «Полесье». Ситуация в турнирной таблице такова, что очки очень нужны обеим командам. Подопечные Виктора Скрипника сейчас находятся на последнем 16 месте и только две победы в оставшихся двух турах позволят им надеяться на то, чтобы попасть в переходные матчи. Да и то, при удачном стечении обстоятельств. А вот «Полесье» наверняка еще мечтает побороться за высокое место, дающее право осенью выступить в одном из еврокубков.

Металлист 1925

Две недели назад харьковские футболисты одержали свою первую победу в весенней части чемпионата страны, победив «Ворсклу» 3:2, и тем самым вселили уверенность в сердцах своих болельщиков на то, чтобы остаться в Премьер-Лиге на следующий сезон. Но, увы, радость оказалось совсем короткой. Уже в следующем туре «Металлист 1925» проиграл в Одессе «Черноморцу» с крупным счетом 0:3.

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В том матче все решило удаление защитника гостей Никиты Безуглого уже на 22-й минуте первого тайма. Находясь в меньшинстве, харьковчане пропустили в свои ворота три мяча, чем усугубили и без того свое тяжелое турнирное положение. Теперь им надо во чтобы то ни стало брать шесть очков в матчах с «Полесьем» и «Вересом». Но и этого может оказаться мало, если главные конкуренты тоже выиграют свои поединки.

И все же, как говорят, надежда умирает последней. Игрокам «Металлиста 1925» надо выходить на поле и сражаться за победу. Тем более, что в его составе есть футболисты, которые имеют достаточно большой опыт выступления не только на уровне Премьер-Лиги, а и выступали за сборную Украины. Конечно, шансов на спасение осталось немного, но они все же есть.

А что касается уже упоминавшегося Безуглого, то предстоящий матч с «Полесьем» он будет вынужден пропустить из-за дисквалификации.

Полесье

Житомирская команда в предыдущих трех турах набрала 7 очков и продолжает бороться за 4 итоговое место. А ведь еще в середине второй половины сезона, когда «Полесье» выступало неудачно и это привело к отставке Юрия Калитвинцева, в успешное окончание чемпионата мало кто верил. Но пришедший на тренерский мостик Сергей Шищенко сумел наладить игру своих новых подопечных и результаты пошли вверх.

К примеру, в прошлом туре «Полесье» сумело одержать победу в гостях над бронзовым призером нынешнего турнира «Кривбассом» 1:0. Решающий гол в той встрече забил полузащитник Вячеслав Танковский. Кстати, опытный полузащитник уже не первый раз добыл для команды полноценные три очка. В 24-м туре в матче с «Колосом» (1:0) он вышел на замену в конце игры и также отметился точным ударом.
Кроме «Металлиста 1925» житомирскому клубу еще предстоит сыграть с «Шахтером», который все свои задачи в сезоне уже решил. Поэтому «Полесье» вполне может рассчитывать на благоприятный для себя исход в двух заключительных турах сезонах. Если удастся пробиться в еврокубки, то для Житомира это будет большой праздник.

Статистика матчей

На уровне Премьер-Лиги соперники провели только один матч. Было это в первом круге нынешнего сезона. Тогда «Полесье» на своем поле обыграло «Металлист 1925» со счетом 2:1. В первом тайме на 14-й минуте мяч забил нападающий гостей Юсов. Однако после перерыва на 64-й минуте Шастал выровнял положение, а затем на 83-й минуте Грицук с пенальти принес победу хозяевам.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Вачиберадзе, Габелок, Гармаш, Юрченко, Юсов, Борячук

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Шабанов, Кушниренко, Чоботенко, Таллес, Танковский, Назаренко, Мустафаев, Фортюне, Ндукве

Прогноз на противостояние:

Конечно, хотелось бы увидеть борьбу на футбольном поле со взаимными шансами на победу. Но «Полесье» сейчас выглядит явно сильнее своих ближайших оппонентов. Поэтому поставим на то, что гости добьются успеха со счетом 2:1.

19 мая, воскресенье

«Металлист 1925» – «Полесье»
Киевская область. Стадион «Левый берег». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Полесье Житомир прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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