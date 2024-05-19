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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 21:10 | Обновлено 19 мая 2024, 21:32
445
0

Металлист 1925 – Полесье – 3:3. Зрелищный триллер. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ

19 мая 2024, 21:10 | Обновлено 19 мая 2024, 21:32
445
0
Металлист 1925 – Полесье – 3:3. Зрелищный триллер. Видео голов и обзор
УПЛ

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Металлист 1925 Харьков и Полесье Житомир (3:3)

Хозяева поля, уступая 1:3, сумели отыграться в конце матча благодаря двум голам, которые забил Ари Мора.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Металлист 1925 Харьков – Полесье Житомир – 3:3

Голы: Гармаш, 2, Моура, 90, 90+2 – Мустафаев, 10, Ндукве, 21, Луифер Эрнандес, 30

Видео гола и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Полесье).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Полесье).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Полесье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Металлист 1925).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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