19.05.2024 15:30 – FT 3 : 3
Украина. Премьер лига19 мая 2024, 21:10 | Обновлено 19 мая 2024, 21:32
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Металлист 1925 – Полесье – 3:3. Зрелищный триллер. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ
19 мая 2024, 21:10 | Обновлено 19 мая 2024, 21:32
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19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Металлист 1925 Харьков и Полесье Житомир (3:3)
Хозяева поля, уступая 1:3, сумели отыграться в конце матча благодаря двум голам, которые забил Ари Мора.
УПЛ. 29-й тур, 19 мая
Металлист 1925 Харьков – Полесье Житомир – 3:3
Голы: Гармаш, 2, Моура, 90, 90+2 – Мустафаев, 10, Ндукве, 21, Луифер Эрнандес, 30
Видео гола и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Ари Моура (Металлист 1925).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Полесье).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Ндукве (Полесье).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Полесье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Металлист 1925).
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