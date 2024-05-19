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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 3
Полесье
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 17:40 | Обновлено 19 мая 2024, 17:46
311
1

Чудесное спасение харьковчан. Металлист 1925 и Полесье поделили очки

Ничья не была нужна обоим клубам

19 мая 2024, 17:40 | Обновлено 19 мая 2024, 17:46
311
1
Чудесное спасение харьковчан. Металлист 1925 и Полесье поделили очки
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 29 тур

«Металлист 1925» – «Полесье» – 3:3

Голы: Гармаш, 3, Моура, 90, 90+2 – Мустафаев, 11, Ндукве, 21, Луифер, 30

Предупреждение: Имереков, 78

«Металлист 1925»: Мозиль – Моура, Юсов, Гармаш, Червак (Жычыков, 46), Габелок (Вачиберадзе, 70), Имереков, Обинайя (Курило, 81), Фарина, Юрченко (Русин, 70), Фримпонг (Сидоров, 60)

«Полесье»: Кудрик – Шабанов, Чоботенко, Назаренко, Михайличенко, Кушниренко, Танковский (Грицук, 86), Таллес, Мустафаев (Портной, 86г0, Ндукве (Петряк, 66), Луифер

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион: «Левый берег» (Киевская область)

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Металлист 1925 Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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