Чудесное спасение харьковчан. Металлист 1925 и Полесье поделили очки
Ничья не была нужна обоим клубам
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Украинская Премьер-лига. 29 тур
«Металлист 1925» – «Полесье» – 3:3
Голы: Гармаш, 3, Моура, 90, 90+2 – Мустафаев, 11, Ндукве, 21, Луифер, 30
Предупреждение: Имереков, 78
«Металлист 1925»: Мозиль – Моура, Юсов, Гармаш, Червак (Жычыков, 46), Габелок (Вачиберадзе, 70), Имереков, Обинайя (Курило, 81), Фарина, Юрченко (Русин, 70), Фримпонг (Сидоров, 60)
«Полесье»: Кудрик – Шабанов, Чоботенко, Назаренко, Михайличенко, Кушниренко, Танковский (Грицук, 86), Таллес, Мустафаев (Портной, 86г0, Ндукве (Петряк, 66), Луифер
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Стадион: «Левый берег» (Киевская область)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 19 мая в 18:00 по Киеву
Один из трех судей несправедливо отдал победу Тайсона Фьюри