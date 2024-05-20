Виктор СКРИПНИК: «Мы живем от игры к игре. Шансы ещё есть»

Главные тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник прокомметнировал результат матча с «Полесьем» (3:3), в котором его подопечные спаслись на последних минутах матча.

– Интересная игра для болельщиков, как сказка, а для тренеров всегда такие матчи очень тяжелые. После перерыва продемонстрировали характер, могли пропустить еще, но после того, как игроки «Полесья» устали, наши игроки желали не проиграть и это им удалось. В последнем туре теперь все зависит от нас и от «Кривбасса». Будем надеяться, придираться к последнему, мы еще живы.

– Коллеги говорили, что Юрий Вернидуб планирует последнюю игру играть юношеской командой. Как своего хорошего знакомого будете просить изменить отношение к матчу?

– Это их решение. Мы не можем корректировать, просить или еще что-то. Если они хотят проиграть четыре матча подряд, что мы сделаем? Будем кивать только на себя.

– Сегодня яркая драматургия была во всех матчах, как в нашем так и в матчах конкурентов. Следили за развитием событий там?

– Когда мы счет сравняли, то помощники сказали как сыграли другие. У нас есть шанс, в футболе не бывает ничего невозможного. Будем надеяться, что чудо случится с нами. Когда-то и по нашей улице должен проехать инкассатор, как говорится в Одессе.

– Казалось, что Ари Моура выглядел несколько уставшим, но вы оставили на поле. Чувствовали?

– Ари такой игрок, который может сам что-то создать, показать индивидуальное мастерство, что в итоге и произошло. Я не думал его заменить, видел, что тяжело Юрченко, который пропустил несколько недель из-за повреждений. Ребята выдержали давление, «Полесье» имели возможность закрыть игру раньше, но произошло так. Мы рады, надежда еще есть, в первую неделю будем работать, чтобы использовать свой шанс.

– Вы в перерыве заменили Вадима Червака, с чем связана замена?

– Он до этого болел и было повреждение, в одном из эпизодов был стык и он попросил замену.

– Были ли разговоры с руководством, что дальше, если команда вылетит в Первую лигу?

– Мы сейчас живем от игры к игре, что нам сейчас разговаривать. Сыграем, посмотрим, где мы будем, тогда уже сядем и будем решать.