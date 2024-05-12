Сатисфакция Григорчука. Черноморец в Одессе разгромил Металлист 1925
«Моряки» уверенно победили в большинстве
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Украинская Премьер-лига. 28-й тур
«Черноморец» – «Металлист 1925» – 3:0
Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59
Салюк, 74 - Обинайя, 51, Бычек, 69
Безуглый, 22
«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн (Присяжнюк, 87), Авагимян (Шаповал, 87), Бадибанга, Штогрин (Зе Гомеш, 87), Бойчук (Кузык, 71).
Запасные: Билык, Вечный, Гучек, Альваренга, Арсич, Голуб, Огиря, Иеде.
«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя (Вачиберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24), Борячук (Фримпонг, 60), Юсов (Бичек, 60), Сидоров.
Запасные: Сидоренко, Проценко, Ткаченко, Панченко, Смитюх.
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Стадион: «Черноморец» (Одесса)
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