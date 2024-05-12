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  4. Сатисфакция Григорчука. Черноморец в Одессе разгромил Металлист 1925
Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 17:23 | Обновлено 12 мая 2024, 17:29
301
1

Сатисфакция Григорчука. Черноморец в Одессе разгромил Металлист 1925

«Моряки» уверенно победили в большинстве

12 мая 2024, 17:23 | Обновлено 12 мая 2024, 17:29
301
1
Сатисфакция Григорчука. Черноморец в Одессе разгромил Металлист 1925
УПЛ

Отчет ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Черноморец» – «Металлист 1925» – 3:0

Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59

Салюк, 74 - Обинайя, 51, Бычек, 69

Безуглый, 22

«Черноморец»: Варакута, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Шпорн (Присяжнюк, 87), Авагимян (Шаповал, 87), Бадибанга, Штогрин (Зе Гомеш, 87), Бойчук (Кузык, 71).

Запасные: Билык, Вечный, Гучек, Альваренга, Арсич, Голуб, Огиря, Иеде.

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Безуглый, Имереков, Фарина, Обинайя (Вачиберадзе, 55), Габелок, Гармаш (Курило, 24), Борячук (Фримпонг, 60), Юсов (Бичек, 60), Сидоров.

Запасные: Сидоренко, Проценко, Ткаченко, Панченко, Смитюх.

Арбитр: Клим Заброда (Киев)

Стадион: «Черноморец» (Одесса)

ЧЕРНОМОРЕЦ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Черноморец Одесса Черноморец - Металлист 1925
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 1
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Max-Morlock
Осталось в последнем туре  обыграть Д-1 и картина маслом в таблице.
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