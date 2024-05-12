12.05.2024 15:30 – FT 3 : 0
Украина. Премьер лига12 мая 2024, 18:59 | Обновлено 12 мая 2024, 19:00
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Черноморец – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги,
12 мая 2024, 18:59 | Обновлено 12 мая 2024, 19:00
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12 мая в 15:30 в Одессе прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Черноморец» Одесса нанес поражение харьковскому «Металлисту 1925».
Матч в Одессе на стадионе «Черноморец» завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 12 мая
Черноморец Одесса – Металлист 1925 Харьков – 3:0
Голы: Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59
Видео голов и обзор матча
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Черноморец).
22’
Никита Безуглый (Металлист 1925) получает красную карточку.
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