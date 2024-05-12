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Чемпионат Украины
Черноморец
12.05.2024 15:30 – FT 3 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 18:59 | Обновлено 12 мая 2024, 19:00
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0

Черноморец – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги,

12 мая 2024, 18:59 | Обновлено 12 мая 2024, 19:00
99
0
Черноморец – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая в 15:30 в Одессе прошел матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Черноморец» Одесса нанес поражение харьковскому «Металлисту 1925».

Матч в Одессе на стадионе «Черноморец» завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 12 мая

Черноморец Одесса – Металлист 1925 Харьков – 3:0

Голы: Васильев, 45, Штогрин, 52, Бойчук, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Черноморец).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Штогрин (Черноморец).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Васильев (Черноморец).
22’
Никита Безуглый (Металлист 1925) получает красную карточку.
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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