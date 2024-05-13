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13 мая 2024, 03:48 | Обновлено 13 мая 2024, 03:57
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0

Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от Черноморца

Наставник харьковского Металлиста 1925 заверил, что клуб будет до последнего бороться за место в УПЛ

13 мая 2024, 03:48 | Обновлено 13 мая 2024, 03:57
139
0
Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от Черноморца
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Наставник «Металлиста 1925» Виктора Скрипник поделился мыслями о матче против одесского «Черноморца». Харьковский клуб потерпел разгромное поражение (0:3), чем усложнил себе борьбу за выживание.

– По-моему, эта красная карточка была очень болезненной для нас. После этого игра открылась. Мы надеялись играть в обороне, искать свои шансы впереди, на стандартах. Но случилось то, что случилось. У нас остается еще две домашние игры, будем цепляться. Все против нас, но шансы, я надеюсь, еще есть. Мы рассчитываем на то, как сыграют наши соперники, не от нас все зависит. Есть две домашние игры, где мы должны набирать очки, чтобы надеяться на благоприятный для нас результат.

– Интересует ли ваша оценка эпизода с красной карточкой?

– Я был бы удивлен, если бы судья показал желтую карточку. Можно сказать, что все по делу.

– Остается два матча до конца чемпионата, в случае вылета «Металлиста 1925» в Первую лигу, останетесь ли вы главным тренером команды, были ли разговоры с руководством по этому поводу?

– Давайте подождем эти две игры. Еще раз говорю, что мы будем цепляться до последнего, шансы еще есть, но не все от нас зависит. Мы должны набирать очки. Мы сейчас на последней позиции, то, что от нас зависит – должны выигрывать. Будем выигрывать, надеюсь – будут шансы, не будут выигрывать – мы там и останемся.

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Металлист 1925 Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Черноморец - Металлист 1925
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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