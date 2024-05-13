Виктор Скрипник прокомментировал разгромное поражение от Черноморца

Наставник «Металлиста 1925» Виктора Скрипник поделился мыслями о матче против одесского «Черноморца». Харьковский клуб потерпел разгромное поражение (0:3), чем усложнил себе борьбу за выживание.

– По-моему, эта красная карточка была очень болезненной для нас. После этого игра открылась. Мы надеялись играть в обороне, искать свои шансы впереди, на стандартах. Но случилось то, что случилось. У нас остается еще две домашние игры, будем цепляться. Все против нас, но шансы, я надеюсь, еще есть. Мы рассчитываем на то, как сыграют наши соперники, не от нас все зависит. Есть две домашние игры, где мы должны набирать очки, чтобы надеяться на благоприятный для нас результат.

– Интересует ли ваша оценка эпизода с красной карточкой?

– Я был бы удивлен, если бы судья показал желтую карточку. Можно сказать, что все по делу.

– Остается два матча до конца чемпионата, в случае вылета «Металлиста 1925» в Первую лигу, останетесь ли вы главным тренером команды, были ли разговоры с руководством по этому поводу?

– Давайте подождем эти две игры. Еще раз говорю, что мы будем цепляться до последнего, шансы еще есть, но не все от нас зависит. Мы должны набирать очки. Мы сейчас на последней позиции, то, что от нас зависит – должны выигрывать. Будем выигрывать, надеюсь – будут шансы, не будут выигрывать – мы там и останемся.