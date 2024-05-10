В 28-м туре в Одессе на стадионе «Черноморец» хозяева поля будут принимать «Металлист 1925». Подопечные Романа Григорчука рано успокоились, посчитав, что все свои задачи в нынешнем сезоне они уже решили. Но, потерпев пять поражений подряд, моряки приблизились к зоне переходных матчей на четыре очка. В тоже время, харьковская команда в предыдущем туре наконец-то прервала свою безвыигрышную серию и у нее снова появились шансы на спасение.

Черноморец

Вообще во второй половине чемпионата одесситы выступают очень неудачно. Из 11 матчей они проиграли 8, причем, как отмечалось, последние пять подряд. Только благодаря тому, что осенью «Черноморец» создал себе хороший запас, ему пока еще удается держаться в середине турнирной таблицы. Но без набранных очков далее команде будет сложно остаться на этих позициях. Тем более, что кроме харьковчан одесскому клубу предстоят матчи с «Рухом» и «Днепром-1», ведущими борьбу за еврокубки.

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Слабым звеном «Черноморца» в нынешнем чемпионате является оборона. Так, по числу пропущенных голов (43) одесситы делят предпоследнее место с «Минаем», опережая только предстоящих соперников (харьковчане пропустили 49 мячей). Поэтому в воскресенье в Одессе обеим командам следует подумать, прежде всего, о надежной защите, которая, как известно, является залогом успеха.

Наставник одесситов Роман Григорчук неоднократно говорил о том, что скамейка запасных в его команде совсем небольшая и не всегда получается усилить игру, когда требует ситуация на поле. Поэтому хорошо для «Черноморца», что перед игрой с «Металлистом 1925» нет дисквалифицированных футболистов. А из тех, кто был травмирован и находился на больничном, остается пока вне игры только защитник Владислав Шаповал.

Металлист 1925

Харьковчане весной тоже набрали 7 очков, но проиграли 5 матчей из 10. А свою первую победу в этом году праздновали только в 27-м туре, обыграв полтавскую «Ворсклу» со счетом 3:2. В том поединке подопечные Виктора Скрипника первыми забили гол – после розыгрыша углового отличился защитник Никита Безуглый. Затем Марьян Фарина неудачно срезал мяч в свои ворота, но еще до перерыва Артем Габелок снова вывел харьковчан вперед. Во втором тайме соперники обменялись забитыми мячами с пенальти (у «Металлиста 1925» одиннадцатиметровый удар реализовал Дмитрий Юсов). В итоге харьковчане взяли три очка и ушли с последнего места.

Теперь для них главная задача подняться хотя бы в зону переходных матчей и избежать прямого вылета в первую лигу. Так что и в игре с «Черноморцем» они наверняка будут стремиться только к победе. Кстати, в первом круге харьковские футболисты уже обыгрывали одесситов 2:1 и именно после того поединка они не могли добиться успеха в 14 следующих матчах.

У «Металлиста 1925» тоже нет дисквалифицированных игроков, да и травмированные ранее постепенно возвращаются в строй. К примеру, в том же матче с «Ворсклой» впервые после длительного отсутствия мы увидели на поле вышедшего на замену в самой концовке Игоря Курило, да и Бека Вачиберадзе вместе с Константином Бычеком только недавно вернулись к полноценным тренировкам.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники ранее провели 5 матчей. Две победы у «Металлиста 1925», один раз выиграл «Черноморец» и дважды была зафиксирована ничья. Как уже отмечалось, в первом круге харьковчане оказались сильнее 2:1. У них забивали Борячук и Ари Моура, а у одесситов мяч был на счету Штогрина.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Авагимян, Шпорн, Штогрин, Кузык, Бадибанга

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Фарина, Имереков, Безуглый, Габелок, Вачиберадзе, Гармаш, Юсов, Сидоров, Борячук

Прогноз на противостояние:

Предположим, что игра будет равной и забьют обе команды. Но ближе к успеху, скорее всего, будут гости. Поэтому они добьются победы со счетом 2:1.

12 мая, воскресенье