В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» Одесса и харьковский «Металлист 1925».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется – в 15:30.

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Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 29 очков. У «Металлиста 1925» 15-я позиция и 22 набранных пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.