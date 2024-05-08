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Чемпионат Украины
Черноморец
12.05.2024 15:30 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 10:59 | Обновлено 08 мая 2024, 11:01
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0

Черноморец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 28-го тура чемпионата Украины по футболу

08 мая 2024, 10:59 | Обновлено 08 мая 2024, 11:01
31
0
Черноморец – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 12 мая, состоится матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Черноморец» Одесса и харьковский «Металлист 1925».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Матч начнется – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одесский «Черноморец» в турнирной таблице УПЛ занимает 10-е место, имея в активе 29 очков. У «Металлиста 1925» 15-я позиция и 22 набранных пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Металлист 1925
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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