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Минай
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 22:50 | Обновлено 19 мая 2024, 22:58
186
1

Минай – Колос – 3:2. Три очка в борьбе за выживание. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура УПЛ

19 мая 2024, 22:50 | Обновлено 19 мая 2024, 22:58
186
1
Минай – Колос – 3:2. Три очка в борьбе за выживание. Видео голов и обзор
УПЛ

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Минай и Колос.

Хозяева поля сумели вырвать победу со счетом 3:2 и взять важные три очка в борьбе за выживание.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Минай – Колос – 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 67, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58

Видео гола и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Вакула (Минай).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Тимур Кораблин (Минай).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос К).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Ременяк (Минай).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Минай - Колос видео голов и обзор Олег Ильин Артур Ременяк Андрей Цуриков Тимур Кораблин Владислав Вакула
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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New Zealander
Матчі Миная майже завжди - найцікавіші і найнапруженіші. Із останніх матчів запамятались рахунки 2-2 з Олександрією, 2-3 з Поліссям, 3-2 з Ворсклою і 3-2 з Колосом.
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