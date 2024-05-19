Минай – Колос – 3:2. Три очка в борьбе за выживание. Видео голов и обзор

19 мая состоялся поединок 29-го тура УПЛ между командами Минай и Колос.

Хозяева поля сумели вырвать победу со счетом 3:2 и взять важные три очка в борьбе за выживание.

УПЛ. 29-й тур, 19 мая

Минай – Колос – 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 67, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58

Видео гола и обзор матча