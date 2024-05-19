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Чемпионат Украины
Минай
19.05.2024 15:30 – FT 3 : 2
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 мая 2024, 17:35 | Обновлено 19 мая 2024, 17:37
277
0

Очередной камбэк Любеновича. Минай переиграл Колос

Закарпатская команда снова выиграла и оторвалась от «Металлиста 1925»

19 мая 2024, 17:35 | Обновлено 19 мая 2024, 17:37
277
0
Очередной камбэк Любеновича. Минай переиграл Колос
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 29 тур

«Минай» – «Колос» – 3:2

Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 66, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58

Устименко, 47, Ременяк, 68 – Ильин, 49, Топалов, 71

«Минай»: Кемкин – Скиба (Пиддубный, 88), Чуев, Прокопчук (Матюшенко, 64), Семотюк (Кысиль, 64), Витенчук, Кораблин, Вакула, Дмитрук, Устименко (Демиденко, 88), Ременяк (Гуничев, 75)

«Колос»: Фесюн — Цуриков, Гончаренко, Бурда, Кукош (Лучкевич, 46), Демченко, Топалов (Ориховский, 77), Криворучко (Мілько, 77), Велетень, Ильин, Рангел (Паулаускас, 78)

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Стадіон: «Минай» (Минай)

МИНАЙ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Минай Колос Ковалевка Минай - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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