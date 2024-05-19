Очередной камбэк Любеновича. Минай переиграл Колос
Закарпатская команда снова выиграла и оторвалась от «Металлиста 1925»
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Украинская Премьер-лига. 29 тур
«Минай» – «Колос» – 3:2
Голы: Ременяк, 36, Кораблин, 66, Вакула, 81 – Ильин, 2, Цуриков, 58
Устименко, 47, Ременяк, 68 – Ильин, 49, Топалов, 71
«Минай»: Кемкин – Скиба (Пиддубный, 88), Чуев, Прокопчук (Матюшенко, 64), Семотюк (Кысиль, 64), Витенчук, Кораблин, Вакула, Дмитрук, Устименко (Демиденко, 88), Ременяк (Гуничев, 75)
«Колос»: Фесюн — Цуриков, Гончаренко, Бурда, Кукош (Лучкевич, 46), Демченко, Топалов (Ориховский, 77), Криворучко (Мілько, 77), Велетень, Ильин, Рангел (Паулаускас, 78)
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Стадіон: «Минай» (Минай)
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