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20 мая 2024, 03:54 |
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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Перед игрой сказал Вакуле, что он точно забьет»

Сербский специалист похвалил своих футболистов

20 мая 2024, 03:54 |
50
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Перед игрой сказал Вакуле, что он точно забьет»
ФК Минай. Желько Любенович

Наставник «Миная» Желько Любенович прокомментировал камбэк в матче с «Колосом» (3:2) в 29-м туре УПЛ.

«Мы заслужили победу. За результатом стоит очень большая работа. С каждой игрой ребята двигаются только вперед, прогрессируют, показывают, на что способны. И также я благодарен нашим болельщикам, столько пришло людей нас поддержать.

Перед этой игрой я сказал Вакуле, что это его игра, что он точно сегодня забьет. Потому что Бог должен вознаградить его за те игры, которые он проводит, за те ассисты, которые он раздает. И он сегодня забил.

Признаюсь, следил за результатами соперников, у трибуны спрашивал помощников. В перерыве тоже знал. Но самое главное было, чтобы моя команда выиграла», – сказал Любенович.

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Желько Любенович Минай Колос Ковалевка Минай - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Травкин Источник: ФК Минай
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