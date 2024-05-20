Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Перед игрой сказал Вакуле, что он точно забьет»
Сербский специалист похвалил своих футболистов
Наставник «Миная» Желько Любенович прокомментировал камбэк в матче с «Колосом» (3:2) в 29-м туре УПЛ.
«Мы заслужили победу. За результатом стоит очень большая работа. С каждой игрой ребята двигаются только вперед, прогрессируют, показывают, на что способны. И также я благодарен нашим болельщикам, столько пришло людей нас поддержать.
Перед этой игрой я сказал Вакуле, что это его игра, что он точно сегодня забьет. Потому что Бог должен вознаградить его за те игры, которые он проводит, за те ассисты, которые он раздает. И он сегодня забил.
Признаюсь, следил за результатами соперников, у трибуны спрашивал помощников. В перерыве тоже знал. Но самое главное было, чтобы моя команда выиграла», – сказал Любенович.
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